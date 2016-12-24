AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması

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ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Yılmaz, makamında "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.



Yılmaz, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün çektiği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı Kısıklı'da toplanarak ellerinde meşalelerle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen vatandaşları yansıtan "Türkiye darbe girişimine karşı tek yürek" isimli fotoğrafa oy verdi.

Yılmaz, "Milletin gücünün üstünde bir başka güç tanınmaz. Bunu çok net gösteriyor." ifadesini kullandı.

Spor kategorisinde ise Yılmaz, Elif Öztürk'ün THY Avrupa Ligi top 16 turu maçında Fenerbahçe ile Kızılyıldız Telekom arasında Ülker Sport Arena'da oynanan maçta çektiği, Kızılyıldız Telekom'dan Maik Zirbes ve Fenerbahçe'den Luigi Datome ve Ekbe Udoh'un mücadelesini anlatan fotoğrafı seçti.

Bakan Yılmaz'ın yaşam kategorisinde tercihi ise Cem Genco'nun, Suriye'nin İdlib kentinde rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halit Nasır'ın 5 yaşındaki kızı Gözyaşı'nın, babasının tedavi edileceğini duyduğu andaki sevincini yansıtan "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğraftan yana oldu.

Öte yandan Yılmaz haber kategorisinde Kayhan Özer'in, "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"nde çektiği aynı isimli fotoğrafı ve Mahmud Rslan'ın "Ümran Daknes" fotoğrafını da çok beğendiğini söyledi.



