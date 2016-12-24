TÜ'de workshop etkinliği

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Bilişim ve Teknoloji Topluluğu'nca çalıştay düzenlendi.
TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilişim ve Teknoloji Topluluğu tarafından düzenlenen "Git (sürüm/versiyon kontrol sistemi) Workshop" etkinliği Mühendislik Fakültesi Mobil Uygulama Geliştirme Laboratuvarında yapıldı.
Eğitmenliğini Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Nazım Can Altınova'nın gerçekleştirdiği etkinlikte, katılımcılara "versiyon kontrol sistemi ve git" hakkında sunum yapıldı.
Sunumun ardından Git Repository, Commit ve GitHub hakkında bilgi verilerek örnek uygulamalar yapıldı.