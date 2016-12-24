TÜ öğretim üyesi Çalıyurt "yolsuzluk" sempozyumunda konuştu

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Kıymet Tunca Çalıyurt, Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen İlaç ve Sağlık Sektöründe Yolsuzlukla Mücadele Sempozyumuna katıldı.

TÜ'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalıyurt, Toronto Üniversitesi Leslie Dan Eczacılık Fakültesinde kurulan Dünya Sağlık Örgütü Destekli İlaç Sektöründe Kurumsallık Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık Merkezi Başkanı Prof.Dr. Jillian Claire Kohler tarafından düzenlenen sempozyuma davetli olarak katıldı.

Çalıyurt, burada yaptığı konuşmada, genel olarak işletmelerde suistimalin önlenmesi için yaptığı konuşmanın ardından, sağlık sektöründe yer alan işletmelerde suistimal şemaları, ortalama yolsuzluk kaybı, suistimallerin ortaya çıkartılma yöntemleri ile iç - bağımsız denetçinin rolü hakkında bilgi verdi.