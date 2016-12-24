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Halep'ten sivillerin tahliyesi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:20
Halep'ten sivillerin tahliyesi

HATAY (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere yönelik yardımlar devam ediyor.

Biz Ümmetiz Platformu, Gezgin Gurmeyiz üyeleri, Heybe İnsani Yardım Derneği ve Fetih-Der tarafından, Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilen ailelere çadır, kömür, yatak, soba, battaniye ve gıda kolisi ulaştırıldı.

Heybe İnsani Yardım Derneği Başkanı Yasin Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halepli ailelere destek olduklarını söyledi.

Kuşatma altından İdlib'e gelen ailelerin çocuklarına ayakkabı yardımı yaptıklarını belirten Karayel, "Halepli çocuklarımız üşümesin istedik. Derneğimiz tarafından temin edilen 220 çift ayakkabı Halepli çocuklarımıza verildi. İnşallah yardımlarımızı bundan sonrada devam ettireceğiz." dedi.

- Gıdadan yakacağa destekler sürüyor

Biz Ümmetiz Platformu Temsilcisi Abdülhamit Altıntaş, tahliye edilen ailelere gıda yardımlarının sürdüğünü, bin aileye daha gıda kolisi dağıttıklarını anlatan Altıntaş, "Bölgede bulunan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde de yardımların Halepli ailelere ulaşması için gayretlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat, ailelere 8 bin battaniye, 5 tır kömür, 400 yatak, 2 bin soba dağıttıklarını, 200 de çadır kurduklarını belirtti.

Gezgin Gurmeyiz editörü Turgut Tunç de aileler için 40 çadır gönderdiklerini aktardı.

Tunç, havaların soğumasıyla tahliye dilen ailelerin soğukta kalmamaları için herkesin gayret etmesi gerektiğini dile getirdi.

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