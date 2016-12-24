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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab ...
24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:22
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'a ait aralarında karargah binasının da bulunduğu 141 hedef ateş altına alındı, 68 terörist etkisiz hale getirildi.