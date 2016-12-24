Ödünç aldığı telefonu satana 6 yıl 3 ay hapis

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ANKARA (AA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), ödünç istediği cep telefonunu üçüncü kişiye satan sanık hakkında, "Güveni kötüye kullanmak" suçundan ilk derece mahkemesinin verdiği 5 ay hapis cezası kararını bozdu. Daire, eylemin "Nitelikli hırsızlık" suçuna girdiğini belirterek, sanık hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

İstinaf Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'ndeki "Güveni kötüye kullanmak" suçuna ilişkin duruşma, tutuklu sanık Ahmet A'nın Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinden, müşteki Çağdaş D'nin de Kayseri 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla görüldü.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet A'ya ilk derece mahkemesinin "Güveni kötüye kullanmak" suçundan mahkumiyet kararı verdiğini, savunmalarında da müşteki Çağdaş D'yi tanıdığını ve söz konusu cep telefonunu ödünç verdiği yönündeki ifadesi hatırlatıldı.

Sanık savunmasında, "Şehirden uzaklaşıp Kayseri'ye geldim. Çağdaş'tan telefonunu istedim, o da verdi, ailemle de aram bozuktu. Zararını gidermek istedim ancak cezaevinde olduğum için gideremedim." diye konuştu.

Müşteki Çağdaş D. ise "Kendisi Kayseri'de işlettiğim kafeye geldi. Telefonumu kısa süreliğine ödünç istedi ben de verdim. Sonradan da telefonumu vermeden gitti. Mağduriyetimi gidermedi, şikayetçiyim." dedi.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın 24 Temmuz 2014'te saat 22.23'te müştekinin kafesine geldiğini, kısa bir süreliğine müştekiden cep telefonunu istediğini, telefonu geri vermeden kaçtığını ve başka bir sim kart takarak bu telefonu üçüncü bir şahsa sattığını ve bu kişiden telefonun bulunarak, hakkında yargılama başladığını belirtti. Mütalaada, güveni kötüye kullanan sanığın eyleminin TCK'nın 142/2-h maddesi uyarınca "Nitelikli hırsızlık" suçu kapsamında cezalandırılmasını talep edildi.

Sanık Ahmet A. mütalaaya katılmadığını vurgulayarak, "Hırsızlık yapmadım, bu eylemi paraya ihtiyacım olduğu için yaptım. Kendi kimliğim ile sim kartımı da takarak sattım, bilerek hırsızlık yapsam neden kendi kimlik kartım ile satayım." ifadesini kullandı.

- Karar

Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesinin sanık hakkında "Güveni kötüye kullanmak" suçundan verdiği 5 ay hapis cezası kararını kaldırarak, yeniden hüküm kurdu. Daire başkanı, eylemin "nitelikli hırsızlık" suçuna girdiğini belirterek, sanık hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

Kararda, CMK. 283 maddesinin; "istinaf yoluna sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş cezadan daha ağır olamaz" hükmünce sanık hakkındaki cezanın 5 ay hapis olarak belirlendiği, ancak sanığın adli sicil kaydında bu eylem nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezasının işlenmiş olarak görüleceği kaydedildi.

Ayrıca kararın temyize açık olduğu belirtildi.