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İhracatçılarda Sarp Sınır Kapısı heyecanı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 10:29

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, modernizasyon ve genişleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Sarp Sınır Kapısı'nın ülke imajına yakışır hale geleceğine inandıklarını söyledi.

Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldesindeki Sarp Sınır Kapısı'nın ülkenin en yoğun yaya ve taşıt giriş-çıkışının gerçekleştirildiği gümrük kapıları arasında bulunduğunu belirtti.

Sarp Sınır Kapısı'nın bölge ihracatı açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Gürdoğan, buradaki altyapı yetersizliklerinden kaynaklanan çeşitli sorunların uzun zamandır gündemlerinde bulunduğunu anlattı.

Gürdoğan, bu sorunları zaman zaman yetkililere ilettiklerini, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının da sınır kapısını daha işlevsel hale getirmek için yeniden yapım kararı aldığını anımsattı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin geçen hafta bölge illerini ziyareti kapsamında Sarp Sınır Kapısı'nda da incelemelerde bulunduğunu dile getiren Gürdoğan, "Sayın Bakanımız sorunlarımızı yerinde dinledi. Bakanımıza kapının potansiyeli ölçeğinde işlevsel olması, gerek dış ticaret lojistiği gerekse yolcu giriş-çıkışları açısından tamamen sorunsuz şekilde rehabilite edilmesi gerektiğini yeniden ilettik. Ülkemizin en önemli giriş-çıkış damarlarından olan bu kapının, Türkiye'nin 2023 ihracat hedefine erişmesi noktasındaki katkısının önemini ve bunun için yapılması aciliyet arz eden revizyon önerilerini de aktardık." dedi.

Gürdoğan, Sarp Sınır Kapısı'nın ihtiyaca, verimli ve sorunsuz cevap verecek şekilde genişletilmesini istediklerini belirterek, peron sayısının giriş-çıkış yapan araç ve yolcu sayısı oranında artırılması gerektiğini söyledi.

Teknolojinin el verdiği ölçüde var olan imkanların en verimli şekilde kullanılarak altyapının ihtiyacı karşılayacak ölçüde yenilenmesi, eksikliklerin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Gürdoğan, yolcu-giriş çıkışlarında yaşanan beklemelerin asgariye indirilmesi için insan kaynakları açısından kapının kuvvetlendirilmesi ve personel sayısının artırılmasını istediklerini anlattı.

Bakan Tüfenkci'nin, sorunların ivedilikle çözülmesi için hukuksal, idari ve altyapı revizyon ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerekli müdahaleleri bir an önce yapacakları sözü verdiğini bildiren Gürdoğan, "Kapıdaki yoğunluğun giderilmesine çözüm önerisi olarak, daha önce de gündeme getirdiğimiz Muratlı Kapısı'nın sadece ihraç amaçlı giriş-çıkışlarda alternatif olarak kullanılabilmesinin önemini bir kez daha aktardık. Bakanımız, bunun için gerekli çalışmaların en kısa zamanda başlatılacağı ve altyapı çalışmalarına start verileceği yönünde ifadelerde bulundu." diye konuştu.

- Bakanlık, talep edilenden daha fazla düzenleme yapacak

Gürdoğan, Bakan Tüfenkci'nin, ihracatçıların isteklerine ilave olarak kapıda yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında ise şu bilgileri kendileriyle paylaştığını anlattı:

"Gerçekleştirilecek genişleme çalışmaları ve altyapı revizyonları sayesinde tesis edilecek yeni tertibat vasıtasıyla plaka okuma sistemi oluşturulacak. Böylece bekleme yapılmaksızın tek pencere sistemi ile kolaylıkla geçişler mümkün olacak. Mevcut kapının üst katına ilave olarak bin 200 metrekare alana karşılık gelen salon vasıtasıyla her türlü olumsuz hava şartlarında yolcuların mağduriyet yaşamadan geçiş yapabilmelerine olanak sağlanacak. Araç geçiş sayısının iki katına çıkarılması için üstlenici firma, konu hakkında gerekli altyapıyı sağlaması için talimatlandırıldı."

Personel takviyesinin potansiyel ölçeğinde sağlanacağının ve 24 saat esasına göre çalışmalarının temin edileceğinin aktarıldığını belirten Gürdoğan, ihraç giriş-çıkışları için alternatif kapı olan Muratlı Kapısı'na programda öncelik verileceğini, bundan Gürcü tarafının da haberdar edileceğini söyledi.

Gürdoğan, Gürcü araçlarına tanınan öncelik nedeniyle Türk tırlarının 4-5 gün bekletilmelerini önlemek amacıyla konunun Gürcü yetkililerle yeniden çözüm tesis edilecek şekilde değerlendirileceğine de dikkati çekerek, X-ray cihazlarının deniz kenarına alınarak alanın daha verimli şekilde kullanılmasına olanak sağlanacağını ifade etti.

"Gerçekleştirilecek modernizasyon ve genişleme çalışmalarının tamamlanmasıyla Sarp Sınır Kapısı'nın ülke imajına yakışır hale geleceğine inanıyoruz" diyen Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Sarp Sınır Kapısı, böylece gerek ihraç yüklü araçların gerekse vatandaşın giriş-çıkış işlemlerinin en hızlı ve fonksiyonel olarak yerine getirilmesine olanak sağlayacak. Sınır kapısı, yeni haliyle bölge ve ülkemiz ihracat hedeflerine erişmemizde bize azami ölçüde katkı sağlayacaktır. Sayın Bakanımıza, bölge ihracat ve lojistik sektörüne yaklaşımı ve sorunlara karşı gösterdiği hassasiyet ve yüksek sorumluluk içeren yaklaşımları dolayısıyla şükranlarımızı sunuyoruz."



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