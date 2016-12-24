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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, engelli vatandaşlar ve aileleri için "Afet Farkındalık Eğitimi" planlaması yaptı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ'da yaşanması muhtemel bir afet öncesinde, fiziksel bakımdan engeli bulunan vatandaşlar ve aileleri için afetlere yönelik farkındalık oluşturmak, afet anında doğru davranış şekillerini öğretmek, engellilere yönelik iyi uygulamaların bölgede yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak için "Afet Farkındalık Eğitimleri" planlandığı belirtildi.

İl AFAD Müdürlüğünde, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER), Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi ve Engelsiz Yaşam Derneğinin katılımı ile koordinasyon ve iş birliği toplantısı yapıldığı kaydedildi.

Toplantıda İl AFAD Müdürü Recep Erol, muhtemel bir afete karşı engellilere yönelik eğitim faaliyetlerinin önemine değinerek, engelli vatandaşların ve ailelerinin afetlere karşı daha fazla dirençli hale getirilmesi için mutlaka bu eğitimlere katılmalarını istedi.