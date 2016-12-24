Golden çetesi"nin reisi hastaneye kaldırıldı

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, sokağa terk edilen Golden Retriever ve Rottweiller cinsi 12 köpekle bir minibüste yaşayan ve kendilerine "Golden çetesi" ismini veren eski güverte reisi Şenol Özbakan, akciğer hastalığı nedeniyle tedavi altına alındı.

Bodrum'da birbirine bağladığı Golden Retriever ve Rottweiller cinsi 12 köpeği her gün gezmeye çıkaran ve sosyal medyada oluşturduğu "Golden çetesi" adlı grupla sadece yurt içinde değil yurt dışında da tanınan Şenol Özbakan (56), son günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Gittiği hastanede akciğerinde ödem oluştuğu ve kanser olma riski bulunduğunu öğrenen Özbakan, Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi görmeye başladı. Akciğer sorunlarının yanı sıra kalp yetmezliği ve KOAH ile de uğraşan Özbakan'ın ise tek derdi, geride kalan evladı gibi sevdiği köpekleri.

- Köpeklere kızı bakıyor

Özbakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerine İzmir'de bir firmada çalışan kızının baktığını söyledi.

Kızından başkasına köpeklerini emanet edemeyeceğini belirten Özbakan, "Bir tane, iki tane değil ki tam 12 taneler. İnsanlar nasıl baksınlar? Doktorlar durumumun iyiye gittiğini söylüyor. İnşallah toparlayacağım." dedi.

Yakalandığı hastalıklardan da bahseden Özbakan, şöyle konuştu:

"Zaten devam eden bir kalp yetmezliği hastalığım vardı. Bu hastalık daha da ilerlemiş. Kalp de düzgün çalışmadığı için vücudum ödem yapıyor. Bacaklarımda çok şişme var. Yavrularıma şimdilik kızım bakacak ama onun da işi var. Nasıl olacak bilemiyorum. Tedavimi bir an evvel bitirip, yanlarına gitmem lazım."

- "Geldiğinde genel durumu kötüydü"

Bodrum Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Demirci, Özbakan'ın kalp yetmezliği, kalp damar hastalığı, KOAH ve akciğer ödemi ile mücadele ettiğini aktardı.

Özbakan'ın hastaneye getirildiği anda genel durumunun kötü olduğunu ifade eden Demirci, hastalıkları tedavi etmek için kısa süreli bir yatış planladıklarını anlattı. Demirci, Özbakan'ı köpeklerinin yanına göndermek için tedavisini kısa sürede tamamlamayı planladıklarını ifade etti.

- "Köpekleri için tedavisini erteledi"

Babasının hastanede tedavi süresince köpeklere kendisinin bakacağını ifade eden Yağmur Özbakan, "Babamın yokluğunda köpeklerle ben ilgileniyorum. Yakında, inşallah hastaneden çıkacak ve yeniden onların yanına gelecek." dedi.

Babasının köpekleri çocukları gibi sevdiğini ve onları bırakmamak için tedavisini ertelediğini anlatan Özbakan, "Babam köpeklerin başında ben varım diye gitti ve içi rahat. Köpekler bana alışkın oldukları için söz dinliyorlar." diye konuştu.

Özbakan, babasının hasta olduğunu duyan ve sosyal medyada bir araya gelip babasına ve köpeklere yardım etmeye çalışan hayvanseverlere de teşekkür etti.



