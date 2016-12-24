Soğuklar kaşmire olan ilgiyi artırdı

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ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Dünyanın en kaliteli kaşmirinin elde edildiği Moğolistan'dan Türkiye'ye getirilen yüzde 100 kaşmir yününden üretilen kıyafetler havaların soğuduğu bugünlerde Türk tüketicilerin beğenisini kazandı.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gobi Mongolian Cashmere Türkiye Mağazaları Direktörü İlkay İşbilen, kaşmirin ana vatanının Moğolistan olduğunu, Moğol dağlarında yaşayan kaşmir keçilerinin sıfırın altında 30 derece soğuklarda en kaliteli kaşmir tüyünü bıraktığını belirtti. İşbilen, bu keçilerin soğuk hava şartlarından dolayı uzun tüylerinin altında ikinci tabaka olan kısa tüylerden oluşan ipeksi yünü geliştirdiğini, en kaliteli yünün ise hayvanın boynundan, karnından ve sırtından elde edildiğini belirtti.

Tene temas edecek şekilde de giyilebilen , hafif ve çok sıcak tutan ürünlerinin Türkiye'de büyük ilgi gördüğünün altını çizen İşbilen, bu ham maddenin helezonik yapısından dolayı vücut ısısını ideal sıcaklıkta tuttuğunu ve terletmediğini bildirdi.

İşbilen, bu yünlerin toplanma aşamasının taraklarla yapıldığın, böylelikle hiçbir kaşmir keçisine zarar verilmediğini vurguladı. Bir keçiden yılda 30-70 gram kaşmir elde edildiğini ifade eden İşbilen, bir kazağın üretimi için 4-8 kaşmir keçisinin bir yıllık yününe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Bu nedenle tamamı kaşmir yününden üretilen bir ürünün diğer ham maddelerle üretilen giysilere göre daha pahalı olduğunu ancak, özellikleri sayesinde tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getiren İşbilen, "Bazı markalar maliyeti düşürmek için kaşmir ve diğer yünleri karıştırarak üretim yapıyor. Kaşmir olduğu iddia edilen bazı ürünler ise, kaşmir görünümü vermek için sentetik maddelerle üretiliyor. İkisi arasındaki fark ağırlığından bile anlaşılabiliyor. "diye konuştu.

- En çok gündelik kazaklar tercih ediliyor

İşbilen, Seherim İnşaat Makina Akaryakıt Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Türk tüketicilerle tanıştırılan Gobi Mongolian Cashmere'in ürünlerinin tamamının yüzde 100 Moğol kaşmirinden üretildiğinin altını çizerek, ilk mağazalarını Ankara'da açtıklarını, gösterilen ilgi nedeniyle bir yıl içerisinde İstanbul'un iki yakasında da mağaza açmayı hedeflediklerini bildirdi.

Gobi markasının 8 ülkede 56 noktada satışa sunulduğunu belirten İşbilen, ürün yelpazesinin içerisinde klasik giyimden, günlük giyime özel tasarım ürünler bulunduğunu, tüketicilerin en çok gündelik kazaklara ilgi gösterdiğini ifade etti.

İşbilen, mağazalarında ürünlerinin fiyatlarının 285 lira ile 8 bin lira arasında değiştiğini, özellikle çift taraflı kullanılabilen ürünlerin çok tercih edildiğini bildirdi. İşbilen, ipeksi yumuşaklıktan uzun yıllar yararlanmak için kaşmir kumaştan yapılan kıyafetlerin kuru temizleme yapılmasını ya da elde yıkanmasını tavsiye ettiklerini sözlerine ekledi.