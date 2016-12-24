"Spot elektrik piyasasındaki dalgalanma zam anlamına gelmiyor"

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ANKARA (AA) - HÜSEYİN ERDOĞAN - Enerji Ticareti Derneği (ETD) Başkan Vekili Mustafa Karahan, spot piyasada dalgalı seyreden elektrik fiyatlarının yılbaşına kadar nihai tüketiciye zam olarak yansımasının beklenmediğini belirterek, "Elektrik tarifeleri geçmiş dönem maliyetlerinin hesaba katıldığı bir formüle göre yapıldığı için bu şu andaki fiyat yükselmesi, 1 Ocak'ta zam olacağı anlamına gelmiyor." dedi.

Son dönemde gün öncesi spot piyasada artan elektrik fiyatlarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Karahan, soğuk hava şartlarının hem doğalgaz hem de elektrik tüketiminde talebi artırdığını söyledi.

Karahan, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) elektrik santrallerine yönelik yaptığı doğalgaz kısıntısının üretimi azalttığını ifade ederek, "Havalar çok soğuk olduğu için hem doğalgazda hem de elektrikte talep çok yüksek. Bu sebepten fiyatlar normal arz talep dengesinde yükseliyor. Fakat doğalgazın kısılmasına kriz demek doğru olmaz. Geçici olarak bütün bölgelerde aşırı soğuk olmasından kaynaklı. Her zaman karşılaşılacak bir durum değil. BOTAŞ'ta doğalgaz tüketim önceliğini ısınmaya verdiği için elektrikte böyle bir maliyete katlanmak zorunda kaldık. Havaların biraz normalleşmesi, yeni gelen sıvılaştırılmış doğalgaz kargolarının sisteme gaz vermesiyle rahatlama bekliyoruz." diye konuştu.

Santrallerdeki doğalgaz kısıntılarının şimdilik elektrik kesintilerine sebep olacak boyutta olmadığını dile getiren Karahan, elektrik kesintisi olmadığı için fiyatların yükseldiğini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tavrının da tüketici öncelikli olduğunu belirtti.

Karahan, son dönemde spot piyasada dalgalı seyreden elektrik fiyatlarının yılbaşına kadar nihai tüketiciye zam olarak yansımasının beklenmediğini dile getirerek, "Elektrik tarifeleri geçmiş dönem maliyetlerinin hesaba katıldığı bir formüle göre yapıldığı için bu şu andaki fiyat yükselmesi, 1 Ocak'ta zam olacağı anlamına gelmiyor. Eğer bir zam olacaksa bile nisana etkisi olur. Elektriğe yılbaşında zam beklenmiyor." ifadelerini kullandı.

- Fiyatlardaki dalgalanma şirketlere zarar veriyor

Karahan, gün öncesi spot piyasada veya ikili anlaşmalarla daha önceden elektrik satışında bulunmuş doğalgaz santrallerinin, sattığı elektriği gaz kısıntısı nedeniyle üretemediğini ve perakende piyasasındaki diğer şirketler gibi bu açığını piyasadan temin etmek zorunda kaldığını söyledi.

Bu şirketlerin yükselen fiyatlardan ciddi zarar gördüğünü ifade eden Karahan, "Bu durumu öngörerek pozisyonunu kapatmış olanlar nispeten daha rahat konumda olabilirler ancak piyasamızın yapısı gereği açık pozisyonla gidenlerin maruz kaldığı ticari bir riskin boyutu ciddi. Fakat henüz bu aşamada durumu kalıcı bir kriz olarak algılamamak gerekir. Durumun devam etmesi halinde maalesef kalıcı sorunlara sebep olacaktır." dedi.

Karahan, geçici hava soğumaların kısa dönemli etkisi sebebi ile yıllık elektrik fiyatlarındaki ortalamaları çok fazla etkileyemeyeceğini, şu an öncelikli konunun hem perakendeci hem de üretici tedarik şirketlerinin biriken zararları olduğunu belirtti.

Her şirketin pozisyonuna göre bir zarar boyutunun bulunduğunu anlatan Karahan, fiyatlarda görülen dalgalanmanın her zaman şirketler için zararlı olduğunu ve şirketlerin aldıkları riskleri kendi bilançolarına göre ayarlamış olduklarını ümit ettiğini sözlerine ekledi.