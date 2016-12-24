Kandıra hindisi yılbaşı sofralarına lezzet katacak

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KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ / TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köy sakinlerince doğal ortamda yetiştirilen, lezzetiyle ünlü Kandıra hindisi, 100 liradan başlayan fiyatlarla yılbaşı sofralarını süslemeye hazırlanıyor.

Meralarda 8 ay boyunca mısır, fındık, buğday, ayçiçeği ve kekik gibi doğal ürünlerle yetiştirilen Kandıra hindisi, yılbaşına sayılı günler kala pazar ile kasaplardaki yerini aldı. Hindi yetiştiricileri, ellerindeki hayvanların yılbaşı öncesinde bitirmeyi planlıyor.

- "Dışarı vermek istemiyorlar"

Kandıra'da 30 yıldır hindi üreticiliği yapan Soner Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden birçok köyde hindi üretildiğini ancak son yıllarda üretimde düşüş yaşandığını söyledi.

Turan, bu sezon yetiştirdikleri yaklaşık 5 bin hindiyi satmayı planladıklarını kaydetti.

Hindilere suni yem vermediklerini, meralarda mısır, buğday, fındık, ayçiçeği ve kekikle beslediklerini anlatan Turaan, "Lezzetinin sırrı buradan geliyor. Doğal beslendikleri için Kandıra hindisinin besin değeri yüksek ve eti lezzetli oluyor. İstanbul, İzmit, Bursa gibi büyükşehirlerden vatandaşlar bu hindileri tercih ediyor. Kandıralılar bu hindinin değerini biliyorlar, onun için dışarı vermek istemiyorlar." şeklinde konuştu.

Bazı satıcıların farklı hindileri "Kandıra hindisi" adı altında satışa sunduğunu aktaran Turan, diğer hindilerin, Kandıra hindisi kadar lezzetli olmadığını savundu.

- "Talebe yetişmeye çalışıyoruz"

Hindi fiyatlarının önceki yıllarla aynı olduğunu belirten Turan, fiyatların 100-150 lira arasında değiştiğini, genellikle 5 yıldızlı otellerin, lüks restoran ve kasapların aldığını kaydetti.

Turan, dişi ve erkek hindi arasında, aynı yaşta oldukları için sadece kilo farkı olduğunu ancak lezzetlerinin değişmediğini dile getirerek, dişi hindinin ortalama 7-8, erkek hindinin ise 10-12 kilogram geldiğini vurguladı.



Turan, yılbaşına sayılı günler kala satışların hızlandığını ifade ederek, "Bu sezon için yaklaşık 5 bin hindi satmayı planlıyoruz. Talebe yetişmeye çalışıyoruz. Fiyatlarımız, geçen seneki fiyatlar, zam yapmadık. Hindimiz yağlıdır, doğal beslendiği için de insanların damak tadına hitap eder." ifadesini kullandı.

- "Birçok üretici artık hindi üretmiyor"

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Kurucu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ahmet İncika da Ar-Ge çalışması zayıf olarak yapılan yatırımların kanatlı hayvan sektörüne zarar verdiğini söyledi.

Bu nedenle de arz talep dengesinde bozulma olduğunu ifade eden İncika, 2014 yılından bu yana üretici bazında daralma olduğunu kaydetti.

İncika, entegre bazında üretimlerin devam ettiğini dile getirerek, yatırımlarla ilgili fikir beyan etmek için Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliğini kurduklarını bildirdi.

Kandıra hindisinde üretimin devam ettiğini ancak kazançta gerileme olduğunu anlatan İncika, "2014 yılıyla kıyaslandığında üretici kazancında yüzde 35 gerileme var. Üreticiler bazında verilen fiyatlar tatmin edici olmadığı için üretici bu işi bırakıyor. Biyogüvenlik kurallarına uyamayan kümeslere hayvan verilmiyordu. Buna uymayanlar elendi. Kandıra ve diğer bölgelerde de bu var. Birçok üretici artık hindi üretmiyor." diye konuştu.



