24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kandıra hindisi yılbaşı sofralarına lezzet katacak

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:08

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ / TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köy sakinlerince doğal ortamda yetiştirilen, lezzetiyle ünlü Kandıra hindisi, 100 liradan başlayan fiyatlarla yılbaşı sofralarını süslemeye hazırlanıyor.

Meralarda 8 ay boyunca mısır, fındık, buğday, ayçiçeği ve kekik gibi doğal ürünlerle yetiştirilen Kandıra hindisi, yılbaşına sayılı günler kala pazar ile kasaplardaki yerini aldı. Hindi yetiştiricileri, ellerindeki hayvanların yılbaşı öncesinde bitirmeyi planlıyor.

- "Dışarı vermek istemiyorlar"

Kandıra'da 30 yıldır hindi üreticiliği yapan Soner Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden birçok köyde hindi üretildiğini ancak son yıllarda üretimde düşüş yaşandığını söyledi.

Turan, bu sezon yetiştirdikleri yaklaşık 5 bin hindiyi satmayı planladıklarını kaydetti.

Hindilere suni yem vermediklerini, meralarda mısır, buğday, fındık, ayçiçeği ve kekikle beslediklerini anlatan Turaan, "Lezzetinin sırrı buradan geliyor. Doğal beslendikleri için Kandıra hindisinin besin değeri yüksek ve eti lezzetli oluyor. İstanbul, İzmit, Bursa gibi büyükşehirlerden vatandaşlar bu hindileri tercih ediyor. Kandıralılar bu hindinin değerini biliyorlar, onun için dışarı vermek istemiyorlar." şeklinde konuştu.

Bazı satıcıların farklı hindileri "Kandıra hindisi" adı altında satışa sunduğunu aktaran Turan, diğer hindilerin, Kandıra hindisi kadar lezzetli olmadığını savundu.

- "Talebe yetişmeye çalışıyoruz"

Hindi fiyatlarının önceki yıllarla aynı olduğunu belirten Turan, fiyatların 100-150 lira arasında değiştiğini, genellikle 5 yıldızlı otellerin, lüks restoran ve kasapların aldığını kaydetti.

Turan, dişi ve erkek hindi arasında, aynı yaşta oldukları için sadece kilo farkı olduğunu ancak lezzetlerinin değişmediğini dile getirerek, dişi hindinin ortalama 7-8, erkek hindinin ise 10-12 kilogram geldiğini vurguladı.

Turan, yılbaşına sayılı günler kala satışların hızlandığını ifade ederek, "Bu sezon için yaklaşık 5 bin hindi satmayı planlıyoruz. Talebe yetişmeye çalışıyoruz. Fiyatlarımız, geçen seneki fiyatlar, zam yapmadık. Hindimiz yağlıdır, doğal beslendiği için de insanların damak tadına hitap eder." ifadesini kullandı.

- "Birçok üretici artık hindi üretmiyor"

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Kurucu Üyesi ve Basın Sözcüsü Ahmet İncika da Ar-Ge çalışması zayıf olarak yapılan yatırımların kanatlı hayvan sektörüne zarar verdiğini söyledi.

Bu nedenle de arz talep dengesinde bozulma olduğunu ifade eden İncika, 2014 yılından bu yana üretici bazında daralma olduğunu kaydetti.

İncika, entegre bazında üretimlerin devam ettiğini dile getirerek, yatırımlarla ilgili fikir beyan etmek için Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliğini kurduklarını bildirdi.

Kandıra hindisinde üretimin devam ettiğini ancak kazançta gerileme olduğunu anlatan İncika, "2014 yılıyla kıyaslandığında üretici kazancında yüzde 35 gerileme var. Üreticiler bazında verilen fiyatlar tatmin edici olmadığı için üretici bu işi bırakıyor. Biyogüvenlik kurallarına uyamayan kümeslere hayvan verilmiyordu. Buna uymayanlar elendi. Kandıra ve diğer bölgelerde de bu var. Birçok üretici artık hindi üretmiyor." diye konuştu.


İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de çiftçilere 35 bin ceviz fidesi dağıtılacak
YEREL

KOCAELİ'DE ÇİFTÇİLERE 35 BİN CEVİZ FİDESİ DAĞITILACAK
Kartepe Belediyesi'nden 2017 yılı tatil ruhsatı hatırlatması
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ'NDEN 2017 YILI TATİL RUHSATI HATIRLATMASI
Kocaeli Kent Konseyi 9. kez toplandı
YEREL

KOCAELİ KENT KONSEYİ 9. KEZ TOPLANDI
Park halindeki TIR'dan çıkan dumanlar mahalleliyi korkuttu
YEREL

PARK HALİNDEKİ TIR'DAN ÇIKAN DUMANLAR MAHALLELİYİ KORKUTTU
Mili Savunma Bakanı Işık:
YEREL

MİLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK:
Akademi Lise öğrenci ve liderleri, Sadettin Ökten'le buluştu
YEREL

AKADEMİ LİSE ÖĞRENCİ VE LİDERLERİ, SADETTİN ÖKTEN'LE BULUŞTU
Okul Hizmet Masası'ndan eğitim kurumlarına yardım eli
YEREL

OKUL HİZMET MASASI'NDAN EĞİTİM KURUMLARINA YARDIM ELİ
İzmit Körfezi Balıklandırma projesinin protokolü imzalandı
YEREL

İZMİT KÖRFEZİ BALIKLANDIRMA PROJESİNİN PROTOKOLÜ İMZALANDI
İzmit Belediyesi'nden hurda araç sahiplerine uyarı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN HURDA ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Mardin'e desteğimiz sürecek''
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "MARDİN'E DESTEĞİMİZ SÜRECEK''
Başkan Ayaz, belediye personeliyle buluştu
YEREL

BAŞKAN AYAZ, BELEDİYE PERSONELİYLE BULUŞTU
Deprem müzesi 17 Ağustos'a yetişecek
YEREL

DEPREM MÜZESİ 17 AĞUSTOS'A YETİŞECEK
Milli Savunma Bakanı Işık: (2)
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK: (2)
Kocaeli'deki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KOCAELİ'DEKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: &quot;Bu ülkede, bu kritik süreçte bölgemizde bütün dengelerin değiştiği, bütün kartların yeniden karıldığı bu dönemde herkesin sorumlu davranması gerekiyor. Bir taraftan terör örgütlerinin Türkiye'yi çekmek istediği tuzaklara karşı hepimiz çok dikkatli olmalıyız, diğer taraftan da birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak hiçbir harekete girişmemeliyiz, tevessül etmemeliyiz.&quot;
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK: "BU ÜLKEDE, BU KRİTİK SÜREÇTE BÖLGEMİZDE BÜTÜN DENGELERİN DEĞİŞTİĞİ, BÜTÜN KARTLARIN YENİDEN KARILDIĞI BU DÖNEMDE HERKESİN SORUMLU DAVRANMASI GEREKİYOR. BİR TARAFTAN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TÜRKİYE'Yİ ÇEKMEK İSTEDİĞİ TUZAKLARA KARŞI HEPİMİZ ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ, DİĞER TARAFTAN DA BİRLİĞİMİZİ VE BERABERLİĞİMİZİ BOZACAK HİÇBİR HAREKETE GİRİŞMEMELİYİZ, TEVESSÜL ETMEMELİYİZ."
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: &quot;Şu anda Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Allah'a hamd olsun El Bab'ın en kritik yeri olan Hastane Tepesi'ni DEAŞ'tan temizledik. En kritik nokta ele geçirildi ama önümüzde daha yapacak işlerimiz var.&quot;
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK: "ŞU ANDA ÖZGÜR SURİYE ORDUSU İLE BİRLİKTE ALLAH'A HAMD OLSUN EL BAB'IN EN KRİTİK YERİ OLAN HASTANE TEPESİ'Nİ DEAŞ'TAN TEMİZLEDİK. EN KRİTİK NOKTA ELE GEÇİRİLDİ AMA ÖNÜMÜZDE DAHA YAPACAK İŞLERİMİZ VAR."
Milli Savunma Bakanı Işık: (1)
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK: (1)
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: &quot;Şu ana kadar 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğuna yönelik bilgimiz var. Evet, 3 tane askerimizin DEAŞ'ın elinde olduğunu değerlendiriyoruz ancak bundan öteki tüm yorumlar teyit edilmiş bilgi değildir. Bilgiler teyit edilmeden de bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini söylüyoruz.&quot;
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI FİKRİ IŞIK: "ŞU ANA KADAR 3 TANE ASKERİMİZİN DEAŞ'IN ELİNDE OLDUĞUNA YÖNELİK BİLGİMİZ VAR. EVET, 3 TANE ASKERİMİZİN DEAŞ'IN ELİNDE OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ ANCAK BUNDAN ÖTEKİ TÜM YORUMLAR TEYİT EDİLMİŞ BİLGİ DEĞİLDİR. BİLGİLER TEYİT EDİLMEDEN DE BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORUZ."
İzmit'e deprem müzesi yapılacak
YEREL

İZMİT'E DEPREM MÜZESİ YAPILACAK
Başkan Köşker, proje çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER, PROJE ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ
TBMM Divan üyesi Serdar, Başkan Baran'ı ziyaret etti
YEREL

TBMM DİVAN ÜYESİ SERDAR, BAŞKAN BARAN'I ZİYARET ETTİ
Başkan Doğan'a yılın spor adamı ödülü
YEREL

BAŞKAN DOĞAN'A YILIN SPOR ADAMI ÖDÜLÜ
KOTO Başkanı Semih Barış istifa iddialarına cevap verdi
YEREL

KOTO BAŞKANI SEMİH BARIŞ İSTİFA İDDİALARINA CEVAP VERDİ
Eğitimcilerden Başkan Toltar'a ziyaret
YEREL

EĞİTİMCİLERDEN BAŞKAN TOLTAR'A ZİYARET