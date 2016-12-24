Türkiye'nin kağıdını 30 ülkeye satıyorlar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta 350 milyon dolar harcanarak kurulan kağıt fabrikası, hızla büyüyüp 30 ülkeye ihracat yapar hale geldi.

İplik, metal mutfak eşyası, kumaş, çimento ve elektrik üretiminde ülke ekonomisine güç katan Kahramanmaraş'ın ihracat kalemine şimdi de kağıt eklendi.

Özel bir firma tarafından Türkoğlu ilçesine bağlı Kılılı mevkisinde 330 bin metrekare alan üzerine 350 milyon dolar harcanarak 2014'te üretime geçen kağıt fabrikası, atık kağıtların dönüşümünü yaparak yıllık 425 bin tonluk üretim kapasitesiyle Türkiye'nin ihracatına güç katıyor.

Kurulduğu günden beri 800 bin tonun üzerinde üretimin yapıldığı tesiste sağlanan geri dönüşümle 15 milyon ton ağacın kesilmesinin önüne geçildi.

Firmanın yönetim kurulu üyesi Nezihe Sinem Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'de devreye giren tesisin yaklaşık 350 milyon dolara mal olduğunu söyledi.

Avrupa'nın en yüksek kapasiteli makinelerinden birine sahip olarak yıllık 425 bin ton kağıt üretim kapasitelerinin bulunduğunu aktaran Öksüz, Türkiye'nin kağıt tüketiminin 3 milyon ton gibi düşünülmesi halinde ülkede çok ciddi bir paya sahip olduklarını belirtti.

- "Türkiye ithalatçıyken ihracatçı oldu"

Kağıt fabrikası yatırımının Türkiye açısından önemine dikkat çeken Öksüz, şunları kaydetti:

"Kağıt fabrikası yatırımdan önce Türkiye net ithalatçıyken, ürettiğimiz oluklu mukavva kağıtları, geri dönüşümlü kağıtlar tarafında şu anda net ihracatçı durumdayız. Bu anlamda Türkiye için de çok önemli bir tesis. Oluklu mukavva sektörüne hitap ediyoruz. Halk dilinde kutu koli dediğimiz ürünlerin kağıdını yapıyoruz. Bu kağıtların dışında türevlerini de üretiyoruz. 2014'de devreye giren tesisimiz şu ana kadar 800 bin tonun üzerinde bir üretim yaptı. 800 bin ton üretim ne demek? 1 ton kağıt üretimi 17 ağacın kesilmesi demek. Şu ana kadar yaptığımız üretim geri dönüşümle de 15 milyon ton ağaca tekabül ediyor. Yani biz bu kadar ağacın kesilmesini önlemişiz, doğaya bu şekilde katkımız olmuş. Ağaçları koruduğumuz gibi çevreye de bir katkımız oluyor. Doğaya hiçbir katkısı olmayan atık kağıtları biz değerlendiriyoruz. Bu da yine bir çevreci etkidir."

Düşük gramda yüksek mukavemetli kağıt ürettiklerine dikkat çeken Öksüz, tesisin ekonomik anlamda Türkiye'ye katkısının çok büyük olduğunu belirterek, "700 kişi istihdam ediyoruz. Dolaylı olarak yaklaşık 5 bin kişiye katkı sağladığımızı yani ekmek kapısı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

Öksüz, her geçen yıl artan bir ihracat grafiği ile cari açığın kapanmasına da ciddi bir katkı sunduklarını söyledi.

- "30'dan fazla ülkeye ihracat"

İthal edilen kağıt türlerinin Türkiye'de üretilmesinin çok önemli olduğunu ifade eden Öksüz, bunu devam ettirmek için yeni yatırımların da gündemlerinde olduğunu, Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünlere yönelik yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.

Kahramanmaraşlı bir firma olarak Anadolu'nun kalkınmasının ilk öncelikleri olduğunu vurgulayan Öksüz, şöyle devam etti:

"Türkiye kağıt sektöründe oluklu mukavvanın geri dönüşümden elde ettiği kağıt sektöründe net ithalatçıyken bu yatırımla birlikte ihracatçı konumuna geçti. Bu tesisten çıkan kağıtlar 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Sektörün Avrupa'daki en büyük oyuncularına biz tedarikçilik yapıyoruz. Çok da güzel övgüler alıyoruz. Çok kısa sürede elde ettiğimiz başarıyla ilgili Avrupa'da çeşitli makaleler çıkıyor. Bununla da ne kadar doğru iş yaptığımızın mutluluğunu yaşıyoruz. 2 senelik süre zarfında Türkiye'nin en büyük 258. firması seçildik. 2015'te Anadolu'nun en hızlı büyüyen şirketi seçildik. İhracat yapabilmek, ülkemize bir katkı sunabilmek bizi ayrıca motive ediyor."

Öksüz, atık kağıtları toplama ve bulabilme konusunda da sıkıntı yaşadıklarını, Almanya'nın atık kağıt toplama miktarının yüzde 80, Türkiye'nin ise yüzde 45 civarında olduğunu, bu konuda insanların daha çok bilinçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.