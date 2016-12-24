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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Muratpaşa'da park yenileme çalışmaları

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:20

ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyesi toplamda 22 bin 900 metrekare genişliğindeki 11 parkı yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2,5 yıl içerisinde 350 dönüm yeşil alanın vatandaşların hizmetine sunularak, 11 noktada, 22 bin 900 metrekare park alanında yenileme çalışması yapıldığı bildirildi.

Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kırcami Kahvesi Bahçesi, Sinan Mahallesi çarşı merkezinde yer alan meydan, Üçgen Mahallesi'nde Zübeybe Hanım Parkı, Yenigün Mahallesi'nde bulunan Ahmet Arif ve Cahit Sıtkı Tarancı parkları yenilendi.

Yüksekalan Mahallesi 75. Yıl Cumhuriyet Lisesi önünde yer alan park, Mevlana Kavşağı çalışması ile Muratpaşa Belediyesi önündeki alan yenilenerek, bölgede düzenleme yapılan park alanı 2 bin 500 metrekareye ulaştı.

Sedir Mahallesi'nde yol ve üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle bozulan Şehit Diplomatlar Parkında çalışma gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kabul edilen Yivli Minare Camisi'nin de bulunduğu ve "Minare altı parkı" olarak bilinen alanda da düzenleme yaptı.

Aydın Kanza Parkı'nda ise yenileme çalışmasının devam ettiği ifade edildi.

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