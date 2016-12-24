Gaziantep'te kültür-sanat

GAZİANTEP (AA) - Bursa Seyyah Tiyatrosu, "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" adlı oyununu Gaziantepli çocukların beğenisine sunacak.
Seyyah Tiyatro oyuncularının kaleme aldığı müzikal gölge oyunu, Nasrettin Hoca ile öğrenmenin önemi ve beslenme şekillerine dikkat çekiyor.
Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli kahramanlarından İbiş ve Karagöz'ün komik dünyasının interaktif bir şekilde çocuklara sunulduğu oyunun yönetmenliğini Ramazan Çeri üstleniyor. Oyunda Çeri'nin yanı sıra Murat Bal ve Kenan Çevik de rol alıyor.
Oyun, yarın 12.00 ve 18.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde çocuklar için sahnelenecek.