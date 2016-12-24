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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Mevsimsel gribe karşı kahvaltı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:25

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Halk Sağlığı Müdürü Çiğdem Cerit, mevsimsel griple mücadele için kahvaltıya özen gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, mevsimsel gribin önüne geçmede beslenmenin önemli olduğuna dikkat çekti.

Özellikle kış mevsiminde düzenli ve dengeli beslenmeye önem gösterilmesi gerektiğini ifade eden Cerit, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Kış mevsimi geldiğinde hepimizin ortak kaygısı soğuk algınlığına veya kışın sıkça görülen nezle veya grip gibi hastalıklara yakalanmaktır. Fakat kış aylarını sağlıklı bir şekilde geçirmekte mümkün. Soğuk algınlığına yakalanmadan kış mevsimini atlatmak isteyenlerin sağlıklı beslenmesi şart.
Mevsimsel griple mücadelede kahvaltıya ayrı bir özen gösterilmelidir.

Çünkü kahvaltı gece boyunca düşen kan şekerinizi dengeler ve metabolizmanızı uykusundan uyandırır. Ayrıca kahvaltı menüsünü sindirirken oluşturacağınız enerji ile sabah titremelerinizi de bir ölçüde azaltabilirsiniz. Kahvaltıda peynir çeşitlerinden, yumurtadan, söğüş mevsim sebzelerinden ve tam tahıl ekmeklerinden vazgeçmeyin."

Çiğdem Cerit, beslenmenin yanı sıra bol miktarda sıvı ve meyve tüketilmesi önerisinde de bulundu.

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