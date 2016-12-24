24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Oğlum düğün fotoğraflarını göremeden şehit oldu"

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:31

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Fırat Kalkanı Harekatı'nda 23 yaşında şehit düşen Kırklarelili Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in annesi Sevim Özüpek'in yaşadığı acı, kısa süre önce dünya evine giren oğlunun düğün fotoğraflarını görmeden şehadet şerbetini içmesinden dolayı katlandı.

Yaklaşık 13 yıl önce trafik kazasında kaybettiği astsubay emeklisi babasının yolundan giderek askerlik mesleğini seçen şehit astsubay, geçen ay Merve Özüpek ile Kırklareli'de dünya evine girdi. Fotoğraf stüdyosunda çektirdiği fotoğrafları albüme dönüşmeden birliğine dahil olan Özüpek, annesini telefonla arayarak düğün fotoğraflarını göndermesini istedi.

Anne Sevim Özüpek, fotoğrafları kargoya hazırlarken oğlunun şehit olduğu haberini aldı.

Anne Özüpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu ile en son 21 Aralık Çarşamba günü cep telefonundan görüntülü görüştüklerini söyledi.

"Oğlum düğün fotoğraflarını göremeden şehit oldu." diyen gözü yaşlı şehit annesi, şöyle konuştu:

"Oğlumun düğününde eşiyle çektirdiği fotoğrafları şehit olmadan bir gün önce fotoğrafçıdan alarak, kargoya vermek için hazırladım ama onun cenazesini aldım. Oğlum düğün fotoğraflarını bile göremeden şehit oldu. Fotoğraflarını hiç göremedi evladım. Fotoğraflarını aldığım gün oğlum şehit olmuş."

Şehit eşi Merve Özüpek ise eşinin şehit olduğuna inanamadığını söyledi.

Yazdığı mesajlara cevap gelmemesi sonrası yüreğinin daralmasından iyi şeylerin olmadığını hissettiğini anlatan Özüpek, şunları kaydetti:

"Eşimle şehit olduğu günün öğlen vakti gibi görüşmüştüm. 4 şehidi duyunca 'İyi misin çok merak ettim seni' diye mesaj attım. Oda hemen bir dakika bile geçmeden 'İyiyim merak etmeyin' diye mesaj attı. Sonra arkasından bir sürü mesaj attım ama mesajların ondan sonra hiçbiri iletilmedi. O sırada şehit olmuş.

Görüntülü konuşmuştuk bir gün öncesinde. Patlama seslerinin arasında bile görmek istemiş, aramıştı, üzülmeyeyim diye. Etrafta öyle şeyler yokmuş gibi davrandı. Aslında söyledi 'bu sefer çok zor farklı bir yere gidiyoruz' demişti ama geri gelmeyeceğini ya da bu şekilde geleceğini hissettirmedi. Eşimin geri geleceğine güveniyordum. Kendisini koruyabilir diye düşünmüştüm ama bu seferkinin zor olacağının o da farkındaydı."

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nden Haleplilere yardım
YEREL

KIRKLARELİ'NDEN HALEPLİLERE YARDIM
Kırklareli'de &quot;şehitlere saygı&quot; yürüyüşü
YEREL

KIRKLARELİ'DE "ŞEHİTLERE SAYGI" YÜRÜYÜŞÜ
KLÜ'de tasavvuf musikisi dinletisi etkinliği
YEREL

KLÜ'DE TASAVVUF MUSİKİSİ DİNLETİSİ ETKİNLİĞİ

Kırklareli'nde 83 kaçak ve sığınmacı yakalandı
YEREL

KIRKLARELİ'NDE 83 KAÇAK VE SIĞINMACI YAKALANDI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Mevsimsel gribe karşı kahvaltı
YEREL

MEVSİMSEL GRİBE KARŞI KAHVALTI
Kırklareli'de &quot;Meşkhane'den Sahneye II Şehitlerimize İthafen&quot; tasavvuf musikisi
YEREL

KIRKLARELİ'DE "MEŞKHANE'DEN SAHNEYE II ŞEHİTLERİMİZE İTHAFEN" TASAVVUF MUSİKİSİ
Kırklareli'ndeki trafik kazası
YEREL

KIRKLARELİ'NDEKİ TRAFİK KAZASI
2016 yılı Biyolojik Çeşitlik ve Tabiatı Koruma Eğitimleri tamamlandı
YEREL

2016 YILI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİK VE TABİATI KORUMA EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI
Eski öğretmenlerini yalnız bırakmadılar
YEREL

ESKİ ÖĞRETMENLERİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR
Arkitera Ödülleri kapsamında Lüleburgaz 'a ödül
YEREL

ARKİTERA ÖDÜLLERİ KAPSAMINDA LÜLEBURGAZ 'A ÖDÜL
Taksici ve dolmuşçulardan terör saldırılarına tepki
YEREL

TAKSİCİ VE DOLMUŞÇULARDAN TERÖR SALDIRILARINA TEPKİ

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:
Kırklareli'nde polis minibüsü ile tır çarpıştı: 11 yaralı
YEREL

KIRKLARELİ'NDE POLİS MİNİBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI
Şehitlerimizi uğurluyoruz
YEREL

ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLUYORUZ
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL

KIRKLARELİ'NDEN KISA KISA
Lüleburgaz’da &quot;Kadın Yılı Galası&quot;
YEREL

LÜLEBURGAZ’DA "KADIN YILI GALASI"
Öğrencilere biyolojik çeşitlilik eğitimi
YEREL

ÖĞRENCİLERE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK EĞİTİMİ