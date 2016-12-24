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KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Fırat Kalkanı Harekatı'nda 23 yaşında şehit düşen Kırklarelili Jandarma Astsubay Göktan Özüpek'in annesi Sevim Özüpek'in yaşadığı acı, kısa süre önce dünya evine giren oğlunun düğün fotoğraflarını görmeden şehadet şerbetini içmesinden dolayı katlandı.

Yaklaşık 13 yıl önce trafik kazasında kaybettiği astsubay emeklisi babasının yolundan giderek askerlik mesleğini seçen şehit astsubay, geçen ay Merve Özüpek ile Kırklareli'de dünya evine girdi. Fotoğraf stüdyosunda çektirdiği fotoğrafları albüme dönüşmeden birliğine dahil olan Özüpek, annesini telefonla arayarak düğün fotoğraflarını göndermesini istedi.

Anne Sevim Özüpek, fotoğrafları kargoya hazırlarken oğlunun şehit olduğu haberini aldı.

Anne Özüpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu ile en son 21 Aralık Çarşamba günü cep telefonundan görüntülü görüştüklerini söyledi.

"Oğlum düğün fotoğraflarını göremeden şehit oldu." diyen gözü yaşlı şehit annesi, şöyle konuştu:

"Oğlumun düğününde eşiyle çektirdiği fotoğrafları şehit olmadan bir gün önce fotoğrafçıdan alarak, kargoya vermek için hazırladım ama onun cenazesini aldım. Oğlum düğün fotoğraflarını bile göremeden şehit oldu. Fotoğraflarını hiç göremedi evladım. Fotoğraflarını aldığım gün oğlum şehit olmuş."

Şehit eşi Merve Özüpek ise eşinin şehit olduğuna inanamadığını söyledi.

Yazdığı mesajlara cevap gelmemesi sonrası yüreğinin daralmasından iyi şeylerin olmadığını hissettiğini anlatan Özüpek, şunları kaydetti:

"Eşimle şehit olduğu günün öğlen vakti gibi görüşmüştüm. 4 şehidi duyunca 'İyi misin çok merak ettim seni' diye mesaj attım. Oda hemen bir dakika bile geçmeden 'İyiyim merak etmeyin' diye mesaj attı. Sonra arkasından bir sürü mesaj attım ama mesajların ondan sonra hiçbiri iletilmedi. O sırada şehit olmuş.

Görüntülü konuşmuştuk bir gün öncesinde. Patlama seslerinin arasında bile görmek istemiş, aramıştı, üzülmeyeyim diye. Etrafta öyle şeyler yokmuş gibi davrandı. Aslında söyledi 'bu sefer çok zor farklı bir yere gidiyoruz' demişti ama geri gelmeyeceğini ya da bu şekilde geleceğini hissettirmedi. Eşimin geri geleceğine güveniyordum. Kendisini koruyabilir diye düşünmüştüm ama bu seferkinin zor olacağının o da farkındaydı."