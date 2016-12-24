Yeşilbaş ördeklerin kışlık mekanı: Çoruh Nehri

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BAYBURT (AA) - ABDÜLKADİR NİŞANCI - Dünyanın en hızlı akan ırmakları arasında yer alan Çoruh Nehri, kış aylarında yeşilbaş ördeklerin mekanı durumunda.

Bayburt kent merkezinden geçen ve şehri iki yakaya ayıran Çoruh Nehri'nin, yer yer buzla kaplanan yüzeyine aldırış etmeyen yeşilbaş ördekler, buzlu suda beslenmeye çalışıyor.

İldeki kuş türleri üzerine çalışma yürüten Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Abdurrahman Sefalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşilbaş ördeklerin özelikle son yıllarda kış mevsimi ile Çoruh Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünü kendilerine mesken tuttuğunu söyledi.

Yeşilbaş ördeklerin ülke genelinde yaygın olarak görüldüğünü belirten Sefalı, "Bu ördeklerin Çoruh Nehri'ni tercih etmeleri ve şehir merkezinde bulunmaları popülasyon açışından artı özellik kazandırıyor çünkü avcılar şehir merkezinde av yapamıyor. Hayvanlar ister istemez şehir merkezindeki nehir içerisinde gruplaşmalar meydana getiriyorlar." dedi.

Sefalı, bu ördeklerin, birlikte beslenen tür olduğunu ve hemen her şeyi yiyebildiklerini anlattı.

Kuşların, Çoruh Nehri'ne atılan organik maddeleri tüketebildiğini ifade eden Sefalı, bunun nehirdeki organik madde ve yosunların tüketilmesi açısından olumlu olduğunu kaydetti.

Ördeklere Bayburt'un ev sahipliği yaptığını vurgulayan Sefalı, kentin kuş göç yolları için geçiş bölgesi olduğunu, bu nedenle yılın bazı dönemlerinde bu göç olaylarına şahitlik yaptığını belirtti.

Sefalı, "Bir tarafımızda Kop Dağı Geçidi, diğer tarafımızda Zigana Geçidi'ne kadar uzanan bir hat var. Geçiş bölgesi olduğu için kuşlar göç ederken buraları dinlenme ya da üreme bölgeleri olarak tercih etmekteler. Bayburt şehir merkezinde dahi 100'e yakın türü görmek mümkün. Yine dikkatli gözlerle bakarsak bunları fotoğraflamak mümkün. Bence kuş gözlemcileri için kaçırılmayacak bir şehir Bayburt." değerlendirmesinde bulundu.



