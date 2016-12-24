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Özel engelli bakım merkezlerinde yeni dönem

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:32
Özel engelli bakım merkezlerinde yeni dönem

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenen yeni kıstaslar doğrultusunda,12 bin 500 engelliye hizmet veren özel bakım merkezlerinin "tek tip" kalite standardına kavuşturulması amacıyla yöneticilerine eğitim verildi. Yöneticiler de merkezlerindeki çalışanları eğitecek.

Özel Engelli Bakım Merkezleri Derneği Başkanı Hüseyin Kahveci ile Başkan Yardımcısı Ayşe Berk, merkezlere getirilen yeni standartlar doğrultusunda verilen eğitimlere ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kahveci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 4 Kasım'da yayımlanan "Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği" ile belirlenen kalite standartları çerçevesinde eğitim çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Eğitimlere özel engelli bakım merkezi kurucuları, merkez müdürleri ve kalite temsilcilerinin katıldığını anlatan Kahveci, çalışmaların ilk olarak Kuşadası'nda başladığını, ardından Antalya ile devam ettiğini ve Ankara'da da tamamlandığını kaydetti.

Kahveci, "Türkiye genelindeki tüm özel engelli bakım merkezleri yani 163 kuruluşumuz eğitimleri aldı. Biz sektörümüzü çok iyi bir noktaya getirmek, farkındalık yaratmak için buradayız. Eğitimleri engellilerimize daha iyi bakabilmek için alıyoruz. Daha bilinçli, daha özverili, daha sevimli bir hale gelmek istiyoruz." dedi.

- "En ufak bir hatanın bedelini bile belirlemiş durumdayız"

Yönetmelik çalışmalarının, derneğin katkılarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Kahveci, "Bundan sonra hiçbir engellinin burnu dahi kanamadan, annemize, babamıza nasıl bakıyorsak aynı şekilde engellilerimize sevgiyle bakacağımıza inanıyoruz. Hepimiz engelli adayıyız. Evimizin içerisine girecek insanlara kendimiz gibi bakacağımıza inandığımız için bu standartları getirdik. Evet, geçmişte çok hatalar olmuş olabilir ama bu hataların hiçbirini yapmamak için gece, gündüz çalışıyoruz. Bu konuda ailelerin büyüklerini, yaşlılarını, engellilerini kuruluşlara gönül rahatlığıyla bırakmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Kahveci, Türkiye genelindeki 7 bin 500 çalışanı bulunan 163 özel bakım merkezinde, 12 bin 500 engellinin hizmet aldığını belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Biz hali hazırda ağır engellilere bakıyoruz ama mevzuatta yapılan birtakım değişikler ile engelli bir ailenin annesiyle birlikte bizim kurumlarda kalması hakkını da sağladık. Eğer kişi otistik çocuğunu bırakamıyorsa, yaşamı süresince bizim ailemizin içerisinde, çocuğunun yanında kalabilecek mevzuat değişikliğine kadar gittik. Artık uluslararası standardımızı kendi milli standardımıza çevirmek için iyi bir çalışma yaptık. İstemediğimiz birtakım olaylar olmuştur geçmişte ama bundan sonra olmaması için ağır standartlar getirdik. Her şeyin bir bedeli var diye en ufak bir hatanın bile bedelini şu anda belirlemiş durumdayız."

- Türkiye'nin 81 ilinde aynı kalitede hizmet sağlanacak

Derneğin Başkan Yardımcısı Berk ise yapılan çalışmada özel engelli bakım merkezi yöneticilerinin eğitildiğini belirterek, yöneticilerin de kendi merkezlerindeki çalışanlara eğitim vereceğini anlattı.

Eğitimler ile bakım hizmetlerinin temel kalite standartlarının oluşturulduğunu ifade eden Berk, "Burada amacımız bir taraftan da milli standartları oluşturmak. Türkiye'de bu alan yeni olmasına karşın çok hızlı gelişiyor. Hızlı gelişirken de iyileştirme çalışmalarını bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Hedeflerimizi, uluslararası ölçekte hizmet verebilmek adına planlıyoruz." dedi.

Berk, eğitim çalışmalarının Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile planlandığını ve belgelendirme, sertifikasyon çalışmalarının da TSE ile devam edeceğini dile getirdi.

Çalışmaların gelişerek süreceğini vurgulayan Berk, "Bizler ağır engelli vatandaşlara hizmet veriyoruz. Temel hedefimiz öncelikli olarak hizmet alan zihinsel, ruhsal, bedensel engelli grubumuz. Hem hizmet alan engellilerimiz hem de hizmet veren çalışanlarımızla hep birlikte bu kalite standartlarımızı getirebilirsek, hedefimize ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Türkiye genelindeki tüm özel engelli bakım merkezlerinin tek tip kalite standartlarıyla hizmet vereceğini belirten Berk, şunları kaydetti:

"Buradaki temel hedefimiz, Türkiye'deki tüm kuruluşların aynı uygulamalara sahip olması. Yani bugün İstanbul'da nasıl bir hizmet veriliyorsa, Ağrı'da da aynı hizmet kalitesinin sağlanması. Türkiye'nin bütün illerinde aynı kalitede hizmet verilmesi, standartların oluşması. Bunun yanı sıra uluslararası hizmet sunumlarını da takip ediyoruz. Amacımız bir taraftan da dünya ölçeğine gelebilmek. Bir engellinin kuruma kabulünden itibaren verilen bakım, sağlık, yaşama katılım, psikososyal katılım gibi bütün süreçleri tek tek ele alacağız. Tamamını kayıt altına alacağız. Bütün süreçlerle ilgili standartlar oluşacak."

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