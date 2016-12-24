AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oylamada yer alan fotoğrafları inceleyen Yanal, daha sonra haber kategorisinde Emin Mengüarslan'ın, "Ege'de kurtarma operasyonu", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Tandır başındaki kadınlar", spor kategorisinde ise Vedat Yücebaş'ın "70'lik sporcu'' isimli fotoğrafına oy verdi.

Yanal, AA foto muhabirlerinin çektiği karelerin çok güzel ve değerli olduğunu belirterek, "Hepsi o kadar değerli ki o anlarda hüzün, acı, sevinç, kader ve kurtuluş var. Her kare farklı anlamlar taşıyor." dedi.

Sevinçlerin fotoğraflandığı günler yaşamayı temenni eden Yanal, insanların güldüğü fotoğraflar görmeyi istediğini kaydetti.

Yanal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına önceki yıllarda da katıldığını anımsatarak, "Bu yılki oylama da çok başarılı, güzel ancak hüzünlü kareler de var. Umarım bir dahaki sefere hüznün çok az olduğu fotoğraflar seçeriz. Sevinçlerin olduğu kareler daha fazla olur." diye konuştu.

Bordo-mavili teknik adam, çalışmaları dolayısıyla AA yöneticilerini ve personelini tebrik edip, başarılar diledi.