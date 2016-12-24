Fırat Kalkanı Harekatı

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KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Jandarma Astsubay Özüpek'in isminin, annesinin yaşadığı evin sokağına verilmesi için belediyeye önerge verdi.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada şehidin isminin yaşatılması için belediye bir önerge sunduklarını söyledi.

Şehidin dün toprağa verildiğini anımsatan Çiler, önergenin belediye tarafından da olumlu karşılanacağına inandığını aktardı.

Terörün her türlüsünü lanetlediklerini belirten Çiler, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece ülkenin hiçbir güce boyun eğmeyeceğini söyledi.

Çiler ayrıca saldırılarda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.







