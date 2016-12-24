Kırklareli'nde 83 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 83 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin Sislioba, Avcılar ve Ahmetler köylerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 4 ayrı grubu tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 83 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.