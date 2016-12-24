Üniversite öğrencilerinden örnek davranış

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MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi öğrencileri kendi yaptıkları spor materyallerini bir ilkokula hediye etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Spor Bilimleri Topluluğu öğrencileri, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı dersi kapsamında yaptıkları spor materyallerini Battalgazi Belediyesi Yaygın İlkokuluna hediye etti.

Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Kara ile BESYO öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgür Karataş, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri, Battalgazi ilkokulunu ziyaret etti.

Akademisyenler ve öğrenciler, okuldaki ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek kendilerinin yaptığı spor materyallerini hediye etti.