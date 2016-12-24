KYK'dan Halep mağdurlarına yardım

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ANKARA (AA) - Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki 686 yurtta kalan KYK'lı gençler, gıda, giyecek, mutfak, barınma ve temizlik paketleri hazırlayarak, Halep'ten tahliye edilenlere gönderecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gönül Bağı" etkinlikleri adı altında birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmaya devam eden Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), bu kez Halep mağdurları için düzenlediği kampanya ile yaraları saracak.

KYK tarafından, insanlık dramının yaşandığı Halep için "Halep Bizdir, Halep Bizdendir, Halep Bizimledir" adı altında yardım kampanyası başlatıldı.

30 Aralık'a kadar devam edecek kampanyada, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki 686 yurtta kalan KYK'lı gençler, vatandaşların da katkılarıyla gıda, giyecek, mutfak, barınma ve temizlik paketleri hazırlayacak.

Yardımlar, 2 Ocak'ta düzenlenecek törenle Suriyeli mağdurlara ulaştırılması için Türk Kızılayı'nın il şubelerine teslim edilecek.