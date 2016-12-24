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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Yurtta kış

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:46
Yurtta kış
KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını 24 saat boyunca aralıksız devam ettiğini belirtti.
Kar yağışı karşısında vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için kesintisiz çalıştıklarını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:
"Yoğun kar yağışı ile birlikte zorlaşan ulaşımı rahatlatmak için tüm araç, ekipman ve personellerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Önceliği trafiğin yoğun olduğu ana yollara veriyoruz. Kesintisiz yağan kar nedeni ile açtığımız yollar kısa süre içerisinde tekrar kapanıyor. Belediyemize ait araçların yanı sıra özel sektörden kiraladığımız iş makineleri ile kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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