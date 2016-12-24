Vali Gül muhtarlarla buluştu

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SİVAS (AA) - Sivas Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün, merkez ve merkeze bağlı köy muhtarlarının sorunlarını dinlenmek için düzenlediği muhtarlar toplantısının ikincisi yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sıcak Çermik Kaplıcalarında düzenlenen toplantıya Vali Davut Gül, Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Vali Yardımcıları Yeliz Yıldızhan, Zihni Yıldızhan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Turan Aksoy, bölge, il ve daire müdürleri, meclis üyeleri ile çok sayıda muhtar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Gül, Başbakan Binali Yıldırım'ın köylerde sıcak asfalt yapılması için kendilerine talimat verdiğini söyledi.

İlk defa Sivas'ta köylerde sıcak asfalt yapılacağını belirten Vali Gül, "Bunu ilk olarak merkezde başlatacağız. 25 kilometrelik bir yer var. Ekonomik imkanlarımız el verdiği ölçüde bu sıcak asfalt yapılmaya devam edilecek. Sivas'ta ki muhtarlarımızın heyecanını biliyorum. Hepinizin vatandaşlarımıza daha çok hizmet etmeyi istediğini görüyorum. Bizler de kamu görevlileri olarak tıpkı sizler gibi vatandaşların hizmetkarı olmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünü biraz daha güldürmüş olursak görevimizi yapmış olacağız." dedi.

Terörle mücadele konusun da değinen Gül şunları kaydetti:

"Milletin iradesi de had safhada. Sizler gibi şehit ailelerimiz, gazilerimiz, emniyet ve silahlı kuvvetlerimiz herkes de şu kararlılık var. Devlet, terörle, teröristler ile mücadele etsin. Bunun bedeli ne ise millet olarak ödemeye hazırız. Çünkü bizim gidecek başka yerimiz yok. Bizim buralardan ne vazgeçme ne de başka milletler gibi gitme şansımız var. Bu toprakları namus bildik, vatan bildik. Bu ölçüde devam ediyoruz."



