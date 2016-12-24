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Kayak merkezlerinde son durum

24 Aralık 2016 Cumartesi, 11:59

SAKARYA (AA) - Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Bolu'daki Kartalkaya'da, en düşük 7 santimetreyle Ankara'daki Elmadağ'da kayıtlara geçti.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Kartalkaya'yı 154 santimetreyle Kartepe, 115 santimetreyle Uludağ, 80 santimetreyle Palandöken ve 73 santimetreyle Erzurum Konaklı kayak merkezleri izledi.

Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Ilgaz Doruk'ta 63, Bitlis Nemrut'ta 57, Ilgaz Yıldıztepe ve Yıldızdağı'da 48, Saklıkent ile Sarıkamış'ta 46, Hazarbaba'da 40, Erzincan Ergan'da 38, Samsun Ladik'te 34, Erciyes'te 28, Davraz'da 18 ve Elmadağ'da 7 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 24.12.2016 En düşükEn yüksek
Kartalkaya ÇB -10-5
Kartepe KY -5-3
Uludağ KY -6-2
Palandöken KY -10-4
Yıldıztepe ÇB -10 0
Saklıkent KY -6 5
Sarıkakış KY -16 -10
Samsun Ladik ÇB -10 0
Davraz ÇB -7 -4
Elmadağı PB -10-1

(ÇB Çok bulutlu), (KY Kar yağışlı), (PB Parçalı Bulutlu)


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