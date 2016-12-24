Kayak merkezlerinde son durum

SAKARYA (AA) - Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 158 santimetreyle Bolu'daki Kartalkaya'da, en düşük 7 santimetreyle Ankara'daki Elmadağ'da kayıtlara geçti.
AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Kartalkaya'yı 154 santimetreyle Kartepe, 115 santimetreyle Uludağ, 80 santimetreyle Palandöken ve 73 santimetreyle Erzurum Konaklı kayak merkezleri izledi.
Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları, Ilgaz Doruk'ta 63, Bitlis Nemrut'ta 57, Ilgaz Yıldıztepe ve Yıldızdağı'da 48, Saklıkent ile Sarıkamış'ta 46, Hazarbaba'da 40, Erzincan Ergan'da 38, Samsun Ladik'te 34, Erciyes'te 28, Davraz'da 18 ve Elmadağ'da 7 santimetre ölçüldü.
Kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|24.12.2016
|En düşük
|En yüksek
|Kartalkaya
|ÇB
|-10
|-5
|Kartepe
|KY
|-5
|-3
|Uludağ
|KY
|-6
|-2
|Palandöken
|KY
|-10
|-4
|Yıldıztepe
|ÇB
|-10
|0
|Saklıkent
|KY
|-6
|5
|Sarıkakış
|KY
|-16
|-10
|Samsun Ladik
|ÇB
|-10
|0
|Davraz
|ÇB
|-7
|-4
|Elmadağı
|PB
|-10
|-1
(ÇB Çok bulutlu), (KY Kar yağışlı), (PB Parçalı Bulutlu)