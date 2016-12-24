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"6-7 Ekim olayları"na FETÖ desteği

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:00

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te 5 kişinin hayatını kaybettiği 6-7 Ekim 2014'teki olaylara ilişkin iddianamede, eylemlerde kullanılan silah ve mühimmatın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı bazı sanıklar tarafından Kobani'den (Ayn el Arap) temin edildiği bilgisine yer verildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, HDP Merkez Yürütme Kurulu ve bazı siyasi partilerin çağrısı üzerine kentte terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye saldırısı bahane edilerek 5 kişinin öldüğü, 4'ü polis 39 kişinin yaralandığı eylemlerle ilgili tutuksuz yargılanan 10 sanıktan bazıları hakkında terör örgütleri FETÖ ile PKK arasındaki bağlantıya dikkat çekildi.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçesindeki bazı mahallelerde yaşanan eylemlere katılan, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahı terör örgütüne üye olmak, kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması talep eden sanıklardan İ.I. ve M.I'nın, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ okullarına gönderdikleri çocuklarının öğretmenleri aracılığıyla örgüte para yardımında bulunduğu, FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan derneğin ve Kürtçe yayın yapan Dünya TV'nin kurucuları arasında yer aldıkları vurgulandı.

Gaziantep'teki eylemlerde taşlı, sopalı, yer yer de silahlı kavgaların yaşandığı hatırlatılan iddianamede, gizli tanık beyanlarına da yer verildi.

Gizli tanık Sefer, 9 Ekim 2014 tarihinde saat 19.00 sıralarında bir yakınını ziyarete gitmek için Hasip Durri Caddesi'nde bulunduğunu, bu sırada terör örgütü PKK yandaşlarını protesto etmek için Barak Mahallesi tarafından bir grubun geldiğini, örgüt mensuplarının kaçmaya başladığını belirtti.

Bu sırada A.I'nın, evine gelen terör örgütü yandaşlarına silah verdiğini anlatan Sefer, sonra da bu silahların ateşlediğini gördüğünü söyledi.

Gizli tanık Baran ise Vatan ve Barak mahallelerinde iki grup arasında olaylar çıktığını, terör örgütü yandaşlarının etraftakilere rastgele ateş açtığını gördüğünü beyan etti.

İddianamede, terör örgütü PKK'yı destekleyenler arasında yer alan ve eylemler devam ederken yaralanan M.I'nın daha sonra tedavi için FETÖ'nün "abileri" aracılığıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisine (GATA) sevk edildiği bilgisi yer aldı.

- Uyuşturucu dosyasına takıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önce "uyuşturucu madde ticareti yapmak" şüphesiyle sanıklardan İ.I'nın cep telefonunun mahkeme kararıyla dinlenildiği ve "Kobani olayları"nda da önemli görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.

İddianameye göre, bu kişinin telefon görüşmelerinden birinde Suriye sınırında "büyük demir" şeklinde şifrelenen sözcükle, uzun namlulu silahların gömülü olduğu daha sonra bu silahların M.I. ve İ.I. tarafından 9 Ekim’deki olaylarda kullanılması için Gaziantep'e getirildiği belirlendi.

İddianamede, bu kişilerin silahları evlerinde saklamaları için A.I. ve İ.I'ya verdikleri, bir gün sonra da 5-6 şüphelinin eve girerek silahları aldığı gizli tanıkların ifadelerine de yansıdı.

Tutuksuz 10 sanıkla ilgili yargılama süreci başladı.

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