"Halep'e Yol Aç" kampanyası

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ADIYAMAN (AA) - Besni ilçesinde, kent merkezinde başlatılan "Adıyaman'dan Halep'e Yol Aç" kampanyasına Çakırhüyük Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri de destek verdi.

Besni ilçesine bağlı Çakırhüyük Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve velileri, "Adıyaman'dan Halep'e Yol Aç" kampanyasına katılarak duyarlılık ve vefa örneği sergiledi.

Okul tarafından özenle hazırlanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

Yardım kampanyası ile ilgili olarak açıklama yapan Okul Müdürü Ömer Kızıl, öğretmenler, öğrenciler ve veliler beraber yardımlaşma ve kardeşlik duygusunu geliştirmek için yaptıkları etkinlikte olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.

Bu tür etkinliklerle öğrencilerin duyarlılığının arttığını ifade eden Kızıl, kampanyaya vatandaşların da dahil olmasıyla birlik ve beraberliğin önemini anladıklarını kaydetti.





