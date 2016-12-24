Bayburt'ta, "Mevlana ve Yolu" konferansı

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BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, "Mevlana ve Yolu" konulu konferans düzenlendi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semin Ceyhan, Bayburt Üniversitesi Baberti Bilge İnsan ve Medeniyeti Kulübü tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, Mevlana'yı ve yolunu takip edenlerin, sadece semadan ibaret olmadığını söyledi.

Tasavvuf yolunun, dervişlik hayatının sadece haftanın belli gün ve saatinde yapılan bir semahdan ibaret olmadığını belirten Ceyhan, "Mevlevilik sadece iki ya da üç saatlik bir mesaiden mi ibaret? Geriye kalan 22 saatte acaba Mevlevi ne yapar sorusunu hiç kendimize sorduk mu?" diye sordu.

Ceyhan, geçmişte Mevlana fikrinin adı olmadığına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşanan süreçte ise kendisi değil, bu fikir anlatılmaktadır. Dolayısıyla, Mevlana adına bir şeyler biliyoruz ama gerçekten Hazreti Mevlana'nın çizdiği ilkeler, samimiyet, ihlas acaba bunlar var mı, yok mu sorusunu da sormamız gerekiyor. Şimdilerde çokça eleştirdiğimiz bir durum da git gide yaygınlaşıyor. Mevlana üzerinden bir sema piyasası oluştu. Otelden lokanta açılışlarına kadar artık çok yerde semazenler oluyor. Dolayısıyla içeriğinin kaybedilmesi ve meselenin başka yönlere gitmesi söz konusu."

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait salonda düzenlenen konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Göç İdaresi İl Müdürü Hüsnü Yağmur, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.