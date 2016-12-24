Mesleki eğitimle aşçılık sertifikası sahibi oldular

ADANA (AA) - İŞKUR Adana İl Müdürlüğü ve Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen aşçılık kursunu tamamlayan 15 kişiye sertifikaları verildi.
Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Turan, eğitim binasında düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, hizmet verdikleri Yüreğir ilçesinin güney bölgesinde nitelikli iş gücü oranın istenen seviyelerde olmadığını, bu durumu göz önünde bulundurarak ihtiyaca yönelik mesleki kurslar açtıklarını belirtti.
Turan, İŞKUR'un desteğiyle 1 Nisan'dan bu yana 23 farklı branşta 38 kurs açıldığını, 104'ü denetimli serbestlik hükümlüsü olmak üzere 521 kişinin bu kurslara katıldığını ifade etti.
Daha sonra aşçılık kursunu tamamlayan 15 kişiye sertifikaları verildi.
Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, İŞKUR İl Müdürü Haşim Meydan, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel ile çok sayıda kursiyer katıldı.