24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muş'ta kuğu donmak üzereyken bulundu

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:13
Muş'ta kuğu donmak üzereyken bulundu

MUŞ (AA) - Muş'un Hasköy ilçesinde köylüler tarafından donmak üzereyken bulunan kuğu, veteriner tarafından yapılan müdahale sonrası hayata döndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hasköy kırsalında köylüler, donmak üzereyken buldukları kuğuyu Muş Belediyesi Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'ne getirdi.

Burada veteriner Semir Türkcan tarafından ilk müdahalesi yapılan ve ilaç verilen kuğunun vücut ısısı normal seviyeye getirildi.

Türkcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuğunun ilk muayenesinde donma belirtileri gördüğünü söyledi.

Gerekli müdahalenin ardından kuğunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Türkcan, "Çok kısa süre sonra kuğuyu yeniden doğaya bırakacağız. Kuğuyu donmak üzereyken bulup getirenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İLGİLİ HABERLER

Bulanık'ta genç çiftçilere hayvanları dağıtıldı
YEREL

BULANIK'TA GENÇ ÇİFTÇİLERE HAYVANLARI DAĞITILDI
Muş'ta, AK Partili gençlerden polise sıcak çorba
YEREL

MUŞ'TA, AK PARTİLİ GENÇLERDEN POLİSE SICAK ÇORBA
Yatırım Destek ve Tanıtım Çalıştayı
YEREL

YATIRIM DESTEK VE TANITIM ÇALIŞTAYI
Muş'ta Yatırım Destek ve Tanıtım Çalıştayı
YEREL

MUŞ'TA YATIRIM DESTEK VE TANITIM ÇALIŞTAYI
Kaymakam Uzan'dan esnaf ziyareti
YEREL

KAYMAKAM UZAN'DAN ESNAF ZİYARETİ
Muş Hali'nde sebze ve meyveler soğuktan dondu
YEREL

MUŞ HALİ'NDE SEBZE VE MEYVELER SOĞUKTAN DONDU
Vali Yavuz öğrencilerle buluştu
YEREL

VALİ YAVUZ ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Vali Yavuz'dan öğrencilere ziyaret
YEREL

VALİ YAVUZ'DAN ÖĞRENCİLERE ZİYARET
Suriye'den gelen ailelere giyim yardımı
YEREL

SURİYE'DEN GELEN AİLELERE GİYİM YARDIMI
MŞÜ'de, &quot;şizofreni&quot; konulu seminer
YEREL

MŞÜ'DE, "ŞİZOFRENİ" KONULU SEMİNER