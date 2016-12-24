Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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KONYA (AA) - Seydişehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı sebebiyle aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ünüvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığını söyledi.

Bu nedenle yaban hayvanların yiyecek bulmada sıkıntı yaşadığını belirten Ünüvar, şunları kaydetti:

"Son 3 gündür yoğun yağan kar şartlarından dolayı, doğadaki hayvanlar aç kalmasın diye hayırsever esnaflarımızdan temin ettiğimiz yiyecekleri ilçenin muhtelif yerlerine bıraktık. Dolayısıyla kuşlar ve hayvanlar doğada hayatlarını devam ettirmiş olacaklar. Hayvanlarımızı koruyarak doğaya sahip çıkmalıyız. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını istiyoruz."



