Kayseri'deki terör saldırısı

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TRABZON (AA) - Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan komando er Mehmet Gül'ü ziyaret etti.

Erciyes Üniversitesi yakınlarındaki saldırıda başının sol tarafına isabet eden cisimlerle yaralandıktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi tamamlanan Gül, Arsin ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki baba ocağında istirahat ediyor.

Vali Yavuz, beraberinde eşi Şengül Yavuz, Arsin Kaymakamlığına vekalet eden Araklı Kaymakamı Adnan Tezcan ve Belediye Başkanı Erdem Şen ile Gül ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yavuz, Mehmet Gül ile babası Temel ve annesi Ayşe Gül'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir süre sohbet etti.

Türkiye'nin terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Yavuz, şehitlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Devletin tüm imkanlarıyla şehit ve gaziler ile ailelerinin yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini vurgulayan Yavuz, bir daha terör olaylarının yaşanmamasını temenni etti.



