Batıkent-ODTÜ arasına direkt otobüs seferi

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ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünce, Batıkent Metro İstasyonu son durak ile ODTÜ Metro İstasyonu arasında direkt otobüs seferleri 26 Aralık Pazartesi günü başlatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre düzenleme, Eskişehir Yolu üzerinde bulunan üniversite ve kamu kurumlarına ulaşımın direkt sağlanması amacıyla yapıldı.

EGO yetkilileri, Batıkent Metro İstasyonu son duraktan sefere başlayacak otobüslerin Ostim Metro İstasyonu'na uğradıktan sonra Anadolu Bulvarı’nı geçip ODTÜ Metro İstasyonu'nda seferi tamamlayacağını ifade etti.

Batıkent’ten ODTÜ Metro İstasyonu'na gelen ve Eskişehir Yolu istikametine doğru seyahat etmek isteyecek yolcuların da Çayyolu metrosuna aktarma yapabileceklerini belirten yetkililer, hizmete verilecek yeni otobüs hattı sayesinde bu güzergahta yolculuk yapan öğrencilerin üniversitelerine, çalışanların da iş yerlerine aktarma yapmadan rahatlıkla ulaşabileceklerini bildirdi.