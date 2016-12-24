Malatya'da Somuncu Baba paneli

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MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı işbirliğinde Somuncu Baba paneli düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonununda gerçekleştirilen panel, Darende Somuncu Baba Camisi imam hatiplerinden Mustafa Baş'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Panelin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, günümüz toplumunun, Somuncu Baba'nın ve Hulusi Efendi'nin hayatı, yaşantısı, dünyaya bakış açısını anlamaya çok ihtiyacı olduğunu söyledi.

İslam coğrafyalarında son dönemde yaşananlara dikkati çeken Çakır, "Belki de insanlığın tanık olduğu en büyük felaketleri canlı canlı izliyoruz. Bu sorunların temeline indiğimizde yeterince inancımızı yaşamadığımızı görüyoruz. Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemlerde, Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Hazretleri gibi Allah dostlarına daha çok sahip çıkmamız gerek." dedi.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Aydoğan da, Somuncu Baba'nın pek çok belgeye göre Darende'de defnedildiğini belirtti.

Somuncu Baba'nın hoşgörü içerisinde 600 yıldır insanlık alemine gül kokuları dağıtan maneviyat kaynağı olduğunu kaydeden Aydoğan, "Gerçeği bilme ve bulma yolunun sultanı, tasavvufun yedi veren gülü, sevginin gönüllerdeki muhabbet bağıdır. Onlar öyledirler ki seven inanan gönülleri nakış nakış sırtlıyorlar. Hakkın birliği yolunda insanlara en güzel kılavuz oluyorlar." diye konuştu.

Darende ilçesinin tanıtımının da yapıldığı panelde çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler Somuncu Baba, yaşamı ve öğretilerini anlattı.

Panele, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, MASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, Darende Kaymakamı Ali Türk, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, ile Malatya’daki resmi daire amirleri ve sivil toplum örgüt yöneticileriyle vatandaşlar katıldı.

Programa katılanlara çıkışta Somuncu Baba Sebil Ekmeği ikram edildi.