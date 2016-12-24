TSE'den AEB ülkelerine ihracatta gereken EAC belgesi için hazırlık

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ANKARA (AA) - Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine ihracat yapan firmaların ihtiyaç duyduğu EAC belgesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

TSE'den yapılan açıklamada, Kırgızistan merkezli Center of Expertise and Certification LLC (CEC) firmasından uzmanların, TSE ve ona bağlı uluslararası uygunluk derecelendirme kuruluşu (ICAS) personeline EAC belgesiyle ilgili eğitim vermek üzere Türkiye'ye geldiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan'ın üye olduğu Avrasya Ekonomik Birliğinin (AEB), gümrüklerde ve kendi aralarında transit geçişlerinde EAC belgesi istediği anımsatıldı.

TSE’nin uluslararası uygunluk değerlendirme kuruluşu ICAS'ın, AEB ülkelerine Türkiye'den yapılacak ihracatta EAC belgesi vermek üzere Kırgızistan'da faaliyet gösteren CEC firması ile işbirliği anlaşması imzaladığı hatırlatıldı.

Bu anlaşma çerçevesinde CEC firması uzmanları, 19-21 Aralık'ta TSE ve ICAS personeline EAC belgesi ile ilgili eğitim vermek üzere Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Üç gün süren eğitim programının son gününde CEC uzmanları ile ICAS personelinin TSE Gebze Kalite Kampüsü'nü ziyaret ettiği bildirildi.



