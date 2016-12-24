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Ortapedik Onkoloji Bölgesel Eğitim Toplantısı

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:35
Ortapedik Onkoloji Bölgesel Eğitim Toplantısı

ORDU (AA) - Ordu Üniversitesinin (ODÜ) ev sahipliğinde, "10. Ortapedik Onkoloji Bölgesel Eğitim Toplantısı" düzenlendi.

Türk Ortapedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesince, bir otelde düzenlenen toplantıda, ODÜ Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aper Çıraklı programın tanıtımını yaptı.

Şubenin önceki başkanı Prof. Dr. Murat Hız, açılış konuşmasında, toplantının, Diyarbakır'dan Edirne'ye, Trabzon'dan Adana'ya kadar birçok yerde yapıldığını söyledi.

Ordu'da da bu toplantılardan birinin yapılmasından memnun olduklarını aktaran Hız, "Bugün burada konuyla ilgili bilgi verecek arkadaşlarımız ortapedik onkolojinin temel taşlarını koyan insanlardır. Yaklaşık son 30 yıl içerisinde hepimiz birlikte el ele Türk Ortapedik Onkolojisini, dünya standartlarının neredeyse üzerine çıkarmış durumdayız. Burada devletimizin de ciddi katkıları var." dedi.

ODÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Tevfik Noyan da bilgi ile teknoloji çağında ve hergün bilgilerin yenilendiği bir dönemde olunduğunu belirtti.

Üniversite hakkında da bilgi veren Noyan, değerli akademisyenlerin bulunduğu ortamda gerçekleşecek olan toplantının kendileri adına önemli olduğunu dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından Prof. Dr. Yener Sağlık'ın başkanlığındaki ilk oturuma geçildi.

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