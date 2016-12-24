Beyşehir'de kayak keyfi

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KONYA (AA) - Beyşehir'de, kar tatili nedeniyle okula gitmeyen çocuklar, Beytepe Mahallesi'ndeki eğimli yolu doğal kayak pistine dönüştürdü.

Çocuklar, evden getirdiği tepsilerin yanı sıra, araç iç lastiği ve naylonlarla karda kaymanın keyfini yaşadı.

Çocukların yanına giden ilçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, burada yaptığı açıklamada çocukların karın keyfini doyasıya yaşadığını söyledi.

Çocukların yokuş ve eğimli yolu kayak pisti haline dönüştürdüğünü belirten Özaltun, "Onların yaşadığı coşku, mutluluk ve sevinç gerçekten görülmeye değer. Çocuklarımızla burada sohbet etme, isteklerini dinleme fırsatım oldu. Bu yolu onların zarar görmeden eğlenmesi için de yine talepleri üzerine ulaşıma kapatılması talimatını verdik. Beyşehir'in her noktasında, üç gündür devam eden kar yağışının ardından yaşanan sevinç ve coşkuyu görebilmek mümkün." dedi.