KLÜ'de tasavvuf musikisi dinletisi etkinliği

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) tasavvuf musikisi dinletisi düzenlendi.
Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe KLÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Salih İnci, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
Program, İlahiyat Fakültesi Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Muhammed Pilgir'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Ardından Rektör Aykaç, yaptığı konuşmada Türk milletinin son birkaç yıldır artan terör saldırıları nedeniyle, acılarla iç içe yaşadığını söyledi.
Fırat Kalkanı Harekatında Kırklarelili Göktan Özüpek'in de şehit olduğunu anımsatan Aykaç, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Konuşmaların ardından Türk Din Musikisi Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uğur Alkan'ın şefliğinde Musiki Mahfili Korosu musikiden seçme eserler seslendirdi.