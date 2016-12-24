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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Vali Pekmez'in eşinden şehit ailelerine ziyaret

24 Aralık 2016 Cumartesi, 12:56
Vali Pekmez'in eşinden şehit ailelerine ziyaret

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, şehit ailelerini ziyaret etti.

Pekmez, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk ile Aksaraylı şehitlerden, Yaşar Bayraktar, Yaşar Geçgil ve Erol Şahin'in ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehitlerin emaneti olan yakınlarının her zaman yanında olacaklarını ve şehitlerin borcunun hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirten Pekmez, "Bizler size borçluyuz. Ne yaparsak yapalım size olan bu borcumuzu ödeyemeyiz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Biz hep beraber olacağız. Birbirimize sarılacağız. Bu vatan için can verip şehadete eren yavrularınızın, şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Bize düşen bu vatana bu bayrağa sonsuza dek sahip çıkmaktır." dedi.

Şehit Yaşar Bayraktar'ın babası Tahir Bayraktar da oğlunun vatani görevini yerine getirmek için uğurladıkları günün anısını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Oğlum, kendisi ile aynı dönem askere giden arkadaşları ve ailelerinin ağlamasına kızmıştı. Bunlar niye ağlıyor, vatanı biz korumayacağız da kim koruyacak. Vatanı korumak için giderken ağlanır mı? diye ağlayanlara kızardı. Oğlum büyük bir heyecan sevinçle askere gitti. Allah bütün emniyet güçlerimizin, askerimizin yanında olsun. Onları korusun."

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