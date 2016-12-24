Akdeniz fokları fotokapanla izleniyor

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ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Akdeniz Fokunun korunması açısından küçük yaşta farkındalık yaratmak maksadıyla 2016 yılında Erdemli-Anamur arasındaki yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren devlet okullarında yaklaşık 600 öğrenciye eğitim verildi ve hala verilmeye devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP), Erdemli ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği "Mersin İli Akdeniz Foku Tür Koruma Eylem Planı" kapsamında nisan ayında Mersin kıyılarında izleme çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Mersin Erdemli Narlıkuyu Mevki ile Antalya Gazipaşa İlçesi Kaledran Mevki arasında kalan çok sayıda Akdeniz fokunun üreme, beslenme ve dinlenme mağaraları tespit edilmeye çalışılıyor. Elde edilen Akdeniz foku envanteri sayesinde de fokların popülasyon durumları belirleniyor.

Tespit edilen 10 üreme mağarasına yerleştirilen 15 fotokapan ile izleme yapıldı. Fotokapanlardan alınan görüntüler ve arazi çalışmalarıyla yapılan izlemeler sonucunda her bir fok mağarasında, fokların günlük aktivite desenleri çıkartıldı ve mağarayı dönemlik kullanma durumları incelendi. Arazi çalışmaları ve fotokapan görüntülerinde özellikle de yavrulu fokların görülmesi ve kayıt altına alınması, türün neslinin devamlılığı açısından olumlu bir gelişme olarak kaydedildi. 10 fok mağarasına daha fotokapan yerleştirilmesi planlandı.

- "Yerel halkın bilinçlenmesi büyük önem taşıyor"

Bakan Eroğlu, Akdeniz fokunun, Mersin kıyılarında uluslararası sözleşmelerle ve ulusal düzeyde kanunlarla korunan, nesli tehlike altındaki nadir ve bayrak türlerden biri olma özelliği taşıdığını aktardı.

Bu nadir ve nesli tehlike altında olan türün neslinin devam etmesi için yaşam alanlarının mutlaka korunması gerektiğine dikkati çeken Eroğlu, "Özellikle yerel halkın bilinçlenmesi ve korumaya katkı sağlaması bu açıdan büyük önem taşıyor. Akdeniz fokunun korunması açısından küçük yaşta farkındalık yaratmak maksadıyla 2016 yılında Erdemli-Anamur arasındaki yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren devlet okullarında yaklaşık 600 öğrenciye eğitim verildi ve hala verilmeye devam ediliyor." açıklamasını yaptı.

Ayrıca Akdeniz fokuyla alakalı bilgi edinmek için veya fokun hasta, yaralı, ölü görülmesi durumunda ihbar edilebilmesi için www.akdenizfokumersin.com adresinde ihbar hattının oluşturulduğunu ifade eden Eroğlu, vatandaşların bu nesli tehlikedeki bayrak tür için hassas davranması ve yetkililerle işbirliği halinde olması gerektiğini belirtti.

