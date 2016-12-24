Manisa'da terör operasyonu

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik soruşturma kapsamında, bu sabah İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman bulunurken, bir kişinin üzerinde Glock marka tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları için Manisa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.