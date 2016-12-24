Bitlis'te kayak heyecanı

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BİTLİS (AA) - Türkiye'de en fazla kar yağışı alan iller arasında bulunan Bitlis'te, Alp Disiplini İl Birinciliği Yarışması düzenlendi.

Kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaştığı Erhan Onur Güler Kayak Merkezi'nde, Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yarışmaya katılan 65 sporcu, 6 kategoride kıyasıya yarıştı.

Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür Vekili Medeni Öztaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta snowboard yarışıyla kentte kayak sezonunu başlattıklarını söyledi.

Alp disiplini branşında bugün yarışma düzenlediklerini ifade eden Öztaş, dereceye girecek sporcuların bir üst etap yarışmalarına katılacaklarını aktardı.

Bitlis'in kar bakımından zengin bir il olduğunu ve en az 3 ay kar altında kaldığını ifade eden Öztaş, şöyle dedi:

"Gençlerimiz kahve köşelerine gitmektense, gelip kayak yapmanın keyfini çıkarsınlar. Devlet ve kurum olarak elimizdeki imkanlarla her türlü katkıyı gençlerimize sunmaya hazırız. Bu konuda ilimiz çok şanslı. Valimizin de spora verdiği destek takdire şayan. Valimizden cesaret alarak elimizden gelen tüm katkıyı sunmaya hazırız. Şu anda ilimizde kayak branşında bin lisanslı sporcu bulunuyor. Malzeme konusunda ise biraz sıkıntı yaşıyoruz."

Yarışmada dereceye giren sporcuların akşam saatlerinde açıklanacağı bildirildi.