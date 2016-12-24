Palandöken'den "AVM'lerin çalışma saatleri" için sınırlama talebi

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma saatlerinin düzenlenmesi gerektiğini savunarak, "Resmi tatil günleri ve hafta sonu için AVM'lerin çalışma saatlerine belirleyici bir kısıtlama getirilirse, vatandaş esnafın varlığının farkına varacak ve perakende sektöründe düzen sağlanabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, özel günlerde bazı AVM'lerin esnek çalışma saatlerinde hizmet verdiğini belirterek, bu durumun küçük esnafı zor durumda bıraktığını bildirdi.

Bazı ülkelerde AVM'lerin pazar günleri kapalı olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Alışveriş merkezlerinin özel günlerde kapanması ya da haftalık maksimum çalışma saati belirlenerek kısıtlama getirilmesi şeklinde bir düzen kurulmuş. Ülkemizde alışveriş merkezlerinin yoğun çalışma saatlerinin serbest bırakılması küçük esnafın kazancını olumsuz etkileyerek, vatandaşın esnaftan değil, AVM'lerden alışveriş yapmasına zemin hazırlıyor." ifadesini kullandı.

Sayıları artan AVM'lerin esnafın rekabet gücünü zayıflattığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Şu an İstanbul ve Ankara ağırlıklı olarak 2016 sonu itibariyle 370'e ulaşan ve her geçen gün artan alışveriş merkezi sayısının yeni açılacak olanlarla 2017 yılında 420'ye ulaşması bekleniyor. Resmi tatil günleri ve hafta sonu için AVM'lerin çalışma saatlerine belirleyici bir kısıtlama getirilirse, vatandaş esnafın varlığının farkına varacak ve perakende sektöründe düzen sağlanabilecektir. Sayıca artan alışveriş merkezleri esnafın mesleğini elinden alan, ekmek kapısını kapatan yatırımlardır. Alışveriş merkezlerinde dükkan kiralamaya bütçesi yetmeyen esnaf, bir süre sonra kepenk indirmeye zorlanmış oluyor. Bir AVM'nin açılması demek 67 mesleğin o semtte yok olması anlamına gelmekte ve 67 mesleği yapan kişi patronken bir anda işçi konumuna düşmektedir."