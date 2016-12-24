24 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BM'den Uluslararası Teknoloji Bankası'nın Türkiye'de kurulmasına onay

24 Aralık 2016 Cumartesi, 13:12

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BM), En Az Gelişmiş Ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi amacına yönelik, "Uluslararası Teknoloji Bankası"nın Türkiye'de kurulmasını onayladı.

BM'den yapılan açıklamaya göre, genel merkezi Türkiye'de olacak Banka, faaliyetlerine gelecek yıl başlayacak.

En Az Gelişmiş Ülkelere yönelik faaliyet gösterecek Banka ile bu ülkelerdeki bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu ülkelere, bilim ve teknoloji politikalarının geliştirilmesi, uygulanması, yönetişim mekanizmalarının kurulması konusunda destek verecek Bankaya katkı payları ise gönüllülük esasına göre sağlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı Olmayan Ülkeler ve Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Gyan Chandra Acharya, dünyanın en yoksul ülkelerinin bilimsel ve teknolojik altyapılarını genişletmeden güçlü ve sürdürebilir kalkınmayı ve yoksulluğu ortadan kaldırmayı başaramayacaklarını belirtti.

Acharya, En Az Gelişmiş Ülkelerin BM 2030 kalkınma hedeflerine ulaşabilmeleri için kalkınma süreçlerinin çeşitli aşamalarında teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaları gerektiğine işaret ederek, "Küresel toplumun, yoksulluğun ortadan kaldırılması, yapısal dönüşümlerin hızlandırılması, bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerinin güçlendirmesine yönelik bu ulusları destekleme sorumluluğu vardır." ifadesini kullandı.

Bankanın kurulmasının, bu ülkeler için hayati bir "dönüm noktası" olduğunu vurgulayan Acharya, kuruma ev sahipliği yapacağı için Türkiye'ye teşekkür etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

"Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler IV. Konferansı", 9-13 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul'da yapılmıştı.

Dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konferansta yaptığı konuşmada, bu ülkelere yönelik olarak bir taahhüt paketi açıklamış, En Az Gelişmiş Ülkeler için "Teknoloji Bankası" rolü üstlenecek uluslararası bir merkez kurulması da bu taahhütler arasında yer almıştı.​

BM Sekreteri Ban Ki-mun'un talimatıyla, 2014'te Bankanın kuruluş sürecinde organizasyonel ve operasyonel konularda danışmanlık yapması ve önerilerde bulunması amacıyla, "Yüksek Düzeyli Uzmanlar Paneli" oluşturulmuştu.

BM Genel Kurulu'nun onay kararıyla, Ban Ki-mun görevini devretmeden önce Bankanın kuruluş süreci tamamlanmış oldu.

İLGİLİ HABERLER

AB Bakanı Çelik'ten Noel Yortusu mesajı
YEREL

AB BAKANI ÇELİK'TEN NOEL YORTUSU MESAJI
Şereflikoçhisar'da soba zehirlenmesi: 1 ölü
YEREL

ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA SOBA ZEHİRLENMESİ: 1 ÖLÜ
Yaşar, PEKAY Ankara Şubesi üyelerini ağırladı
YEREL

YAŞAR, PEKAY ANKARA ŞUBESİ ÜYELERİNİ AĞIRLADI
Akyurt Belediyesinde sözleşme sevinci
YEREL

AKYURT BELEDİYESİNDE SÖZLEŞME SEVİNCİ
KESK'in &quot;Emekçi Yürüyüşü&quot;
YEREL

KESK'İN "EMEKÇİ YÜRÜYÜŞÜ"
Mobilya sektörünün sorunları ele alındı
YEREL

MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ELE ALINDI
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI
Bir haftada 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
YEREL

BİR HAFTADA 11 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Oto tamircileri için TV kanalı açıldı
YEREL

OTO TAMİRCİLERİ İÇİN TV KANALI AÇILDI
Başkentte cinayet
YEREL

BAŞKENTTE CİNAYET
AK Parti Ankara Milletvekili Akdoğan:
YEREL

AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ AKDOĞAN:
Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Demirtaş:
YEREL

TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ:
Palandöken'den &quot;AVM'lerin çalışma saatleri&quot; için sınırlama talebi
YEREL

PALANDÖKEN'DEN "AVM'LERİN ÇALIŞMA SAATLERİ" İÇİN SINIRLAMA TALEBİ
Türk atletizminin acı günü
YEREL

TÜRK ATLETİZMİNİN ACI GÜNÜ
Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi'ne uluslararası ödül
YEREL

KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ'NE ULUSLARARASI ÖDÜL
Akdeniz fokları fotokapanla izleniyor
YEREL

AKDENİZ FOKLARI FOTOKAPANLA İZLENİYOR
Kültür ve Turizm Bakanı Avcı film yapımcılarıyla bir araya geldi
YEREL

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI AVCI FİLM YAPIMCILARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Kamuda muhasebeleştirme ve ölçme esasları belirlendi
YEREL

KAMUDA MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME ESASLARI BELİRLENDİ
TSE'den AEB ülkelerine ihracatta gereken EAC belgesi için hazırlık
YEREL

TSE'DEN AEB ÜLKELERİNE İHRACATTA GEREKEN EAC BELGESİ İÇİN HAZIRLIK

Terör propagandası yapan bin 656 kişi tutuklandı
YEREL

TERÖR PROPAGANDASI YAPAN BİN 656 KİŞİ TUTUKLANDI
Batıkent-ODTÜ arasına direkt otobüs seferi
YEREL

BATIKENT-ODTÜ ARASINA DİREKT OTOBÜS SEFERİ

GRAFİKLİ- Gümrük Birliği güncellenecek, ticarette yeni sayfa açılacak
YEREL

GRAFİKLİ- GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENECEK, TİCARETTE YENİ SAYFA AÇILACAK
EGO Genel Müdürlüğü, Batıkent Metrosu Son Durak İle ODTÜ istasyonu arasında çalışacak direkt otobüs seferleri başlatıyor
YEREL

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BATIKENT METROSU SON DURAK İLE ODTÜ İSTASYONU ARASINDA ÇALIŞACAK DİREKT OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLATIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Noel mesajı
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN NOEL MESAJI