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HATAY (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin destekleriyle Türkiye genelinde başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan yardımları taşıyan tırlar, törenin ardından İdlib'e hareket etti.

Kampanya kapsamında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal ve 104 il ve ilçe müftüsü, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, başta Halep olmak üzere tüm Suriye için dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya katkı sağlayanlara teşekkür ettiğini söyledi.

Yardımlaşmanın önemine dikkati çeken Ünal, "Milletimiz bunun en güzel örneğini ortaya koymuştur. Kampanya kapsamında şu ana kadar içerisinde gıda, giyecek, çocuk bezi ve battaniyeden oluşan 125 tır yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Önümüzdeki ayın ortasına kadar bu sayının 500 tıra ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Ünal, yurdunu, ümmetini ve onurunu savunmak için canını ortaya koyan tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Rabbim bu ümmete bu acıları tekrar yaşatmasın. İnsanlığın gözünü kapattığı, duymadığı, görmediği, işitmediği eylem karşısında, bizim insanlarımız elinde ocağında ne varsa ortaya koymuş durumdadır. Rabbim böyle bir şeyle tekrar imtihan etmesin, Rabbim emeği geçenlerden razı olsun." ifadesini kullandı.

Daha sonra 25 yardım tırı daha İdlib'e uğurlandı.