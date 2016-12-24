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AK Parti Ankara Milletvekili Akdoğan:

24 Aralık 2016 Cumartesi, 13:40
AK Parti Ankara Milletvekili Akdoğan:

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, "2023 hedeflerine ulaşmamız için, büyük Türkiye hedefine ulaşmamız için başkanlık sistemine geçmemiz gerekiyor." dedi.

Akdoğan, AK Parti Polatlı İlçe Başkanlığının Eti Caddesi üzerindeki yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, her kritik günde Türkiye’de terör saldırılarının olduğunu ve partisinin bu saldırıları bertaraf ettiğini söyledi.

Türkiye için başkanlık sisteminin ihtiyaç olduğunu anlatan Akdoğan, "Rahmetli Özal, rahmetli Demirel başkanlık sisteminden bahsetmiyor muydu? Rahmetli Erbakan Milli Nizam Partisini kurduğunda programında başkanlık sistemi yok muydu? Rahmetli Türkeş'in başkanlık sistemi talebi yok muydu? Bütün siyasi liderler başkanlık sistemine vurgu yapıyordu. Bu Türkiye için bir ihtiyaçtır." diye konuştu.

"2023 hedeflerine ulaşmamız için, büyük Türkiye hedefine ulaşmamız için başkanlık sistemine geçmemiz gerekiyor." diyen Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Adı 'Cumhurbaşkanlığı' olacak ama bu revizyonu yapmamız gerekiyor. Bunu AK Parti teşkilatları olarak milletimize anlatalım. Hem yeni anayasa şart hem bu sistemi değiştirmemiz şart. Sistem değişikliği rejim değişikliği değildir. Türkiye'de rejim bekçiliği yapanlar hep demokrasiye darbe vurdular. Sistem değişikliği demokrasiyi daha da güçlendirecektir. Bu milletin rejim sorunu yok, laiklik sorunu yok. Oynanan oyunlar ne kadar büyükse Türk milleti de o kadar büyüktür. Bu milletin karakteri seciyesi zor günde ortaya çıkar. İşte o millet karakterini Çanakkale'de de gösterdi, Kurtuluş Savaşı'nda da gösterdi. 15 Temmuz gecesi de gösterdi asil ve büyük bir millet olduğunu. Ülkemizin bileğini kimse bükemez. Yeter ki biz kardeşlik içinde olalım, birlik beraberlik içinde olalım."

- AK Parti Ankara Milletvekili Şahin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ise Türkiye'nin büyüyüp bölgesinde söz sahibi oldukça, düşmanlarının birleşip engellemeye çalıştığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı sistemiyle devletin daha hızlı karar alarak ilerleyeceğini vurgulayan Şahin, "Türkiye ile Rusya'nın arasının açılması için gerçekleştirilen Rus büyükelçisi suikasti iki devleti birbirine daha da yaklaştırdı. Rusya ile ilişkilerimiz daha da güçlenecek. Suriye'de siyasi bir çözümü bu vesileyle hayata geçireceğiz. Türkiye yalnızca coğrafyamızda yaşayan halkların değil bütün mazlum ve mağdur halkların göz bebeği olan bir ülkedir." dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de büyük devlet olmanın bedelleri olduğunu ve Türkiye'nin bu bedeli ödediğini kaydetti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından yeni hizmet binası dualarla açıldı.

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