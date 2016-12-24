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Bir haftada 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

24 Aralık 2016 Cumartesi, 13:50

ANKARA (AA) - Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır ve Bitlis'te bir haftada düzenlenen operasyonlarda 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, çok miktarda uyuşturucu, kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

Buna göre, PKK'lı teröristlerce özellikle Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Mardin ve Bitlis'te sürekli barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullanılan alanların temizlenmesi ve terör örgütü mensuplarının kış tertiplenmesinin kısıtlanması amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda, Hakkari'nin Çukurca, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere, Mardin'in Nusaybin, Diyarbakır'ın Hani ve Bitlis'in Tatvan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 3 el yapımı patlayıcı, 30 piyade tüfeği, 5 tabanca, 509 av tüfeği, 150 kilogram amonyum nitrat, farklı çap ve cinste çok miktarda mühimmat ile bomba yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler kapsamında da 14 kilo 369 gram esrar, 839 bin 240 paket kaçak sigara ve 5 bin 356 kilogram tütün ele geçirildi.

Hudut denetim ve kontrolleri sonucu sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 989 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarla bölücü terör örgütü, özellikle Çukurca, Beytüşşebap, Uludere, Nusaybin, Hani ve Tatvan ilçelerinde ağır zayiata uğratıldı.

Öte yandan, sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerle örgütün lojistik ayağına da ağır darbe vuruldu.

- Fırat Kalkanı Harekatı

DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

Harekat kapsamında, Azez ve Cerablus arasında bulunan 225 meskun mahal ve bin 860 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.

9 Aralık'ta El-Bab'a yönelik harekatta şehrin dış mahallelerine ulaşıldı. Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat, doğu-batı, kuzey-güney istikametlerinde sürüyor.

Terör örgütü PKK/PYD unsurlarının, Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına da devam ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı ve Musul Harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği iş birliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam ediyor, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini yerine getirme azim ve kararlılığını sürdürüyor.

Gerek terörle mücadele harekatı, gerekse Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede yaşayan sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınıyor ve bu konuda azami hassasiyet gösteriliyor.

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