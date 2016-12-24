Milletvekili Çankırı muhtarlarla buluştu

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MARDİN (AA) - AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Merkez Artuklu ilçesine bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Çankırı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, 22. Dönem Mardin Milletvekili olan babası Süleyman Bölünmez ile birlikte muhtarlarla buluşarak, sorunlarını dinledi.

Çankırı, Mardin'in büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla birlikte köylerin belediyeye bağlanmasının ardından özellikle de kırsal kesimdeki bulunan yerleşim yerlerinin hizmet alamaması konusunda kendisine iletilen şikayetlerin olduğunu belirterek, bu şikayetlerin her biriyle ayrı ayrı ilgileneceğini belirtti.

Muhtarlarla sık sık bir araya gelip sıkıntılarını dinlemeye devam edeceğini kaydeden Çankırı, şunları söyledi:

"Muhtarlarımız, devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısıdır. Yerel yönetimlerden gelen bir liderin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, ülkemizin 2002’den sonra geçirmeye başladığı 15 yıllık büyük değişimin içinde elbette muhtarlıklarımız da bu değişimden hakkettiği payı almıştır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği değerden söz eden Milletvekili Çankırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtarlarla rutin hale getirdiği buluşmalarda, vatandaş ile devletin en üst kademesi arasındaki duygudaşlık bağını pekiştirdiğini söyledi.

Muhtarlar da mahallelerindeki okul ihtiyacı, yol ve kavşak sorunu ile altyapı ve parke taşı döşemeleriyle ilgili taleplerini dile getirdi, görevlendirme yapılan belediye yöneticilerinin de benzer istişare toplantılarını yapılmasını istedi.